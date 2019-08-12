Средний чек в магазинах обвалился до минимума

Однако «ковровая бомбардировка» по китайским производителям Россельхознадзора, головная структура которого расположена в Москве, в которую практически не поставляются фрукты из Китая, естественно даже и не задумался, что тем самым, под экономический удар попадет огромный регион, который в целом завязан на продукции из Поднебесной. Тем временем, бизнес региона распродает оставшиеся запасы продукции. Теперь дальневосточников (в отличии от тех же москвичей) ждет дефицит и резкое подорожание цен на фрукты. Чиновникам-москвичам в очередной раз оказалось просто недосуг устраивать более «тонкую» проверку китайской продукции на предмет выявления конкретных нарушителей. Ну а интересы жителей самого далекого от столицы региона их особо никогда не интересовали.