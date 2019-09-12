Квоты на вылов рыбы на аукцион выставлять не будут

В настоящее время квоты распределяются по «историческому принципу» (исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды), за исключением 50% квоты на вылов крабов, которая вынесена на аукцион. Действующие квоты распределены на 15 лет. Договоры на закрепление долей квот заключаются на 15 лет, до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство судов (так называемые инвестиционные квоты).