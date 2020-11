Квоты на вылов рыбы на аукцион выставлять не будут

Как минимум три года, обещают в правительстве

Как минимум три года, обещают в правительстве Вопрос изменения механизма распределения квот на вылов рыбы в ближайшие три года рассматриваться не будет, заявил вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ во время встречи с главой Мурманской области Андреем ЧИБИСОМ. В настоящее время квоты распределяются по «историческому принципу» (исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды), за исключением 50% квоты на вылов крабов, которая вынесена на аукцион. Действующие квоты распределены на 15 лет. Договоры на закрепление долей квот заключаются на 15 лет, до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство судов (так называемые инвестиционные квоты). «Андрей Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле губернатор обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы», - сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам встречи. Похоже аргументы дальневосточных регионов о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны наверху. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

