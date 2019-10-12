ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству

– Уверен, что новый формат актуален как для индустрии, так и для нашего департамента, который готовит кадры для медиа и коммуникационной отрасли. В процессе решения реальной проблемы будут задействованы и студент как полевой исследователь, и научный руководитель, который отвечает за качество исследования, и куратор с предприятия-заказчика. Поэтому призываем коллег-практиков скорее связаться с нами, – говорит кандидат политических наук Никита Аргылов.