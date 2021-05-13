Приморье обогнало по показателям ипотеки Москву и Ленинградскую область

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. «При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту прежде всего способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — прокомментировал ситуацию эксперт.