Приморье обогнало по показателям ипотеки Москву и Ленинградскую область

Приморье обогнало по показателям ипотеки Москву и Ленинградскую область
Приморье обогнало по показателям ипотеки Москву и Ленинградскую область
Сегодня, 16:37РынкиФото: Медиахолдинг1Mi
Приморский край демонстрирует один из самых высоких показателей динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов — выше, чем в Москве и Московской области

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн. руб. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель вырос на 12,8% (в марте 2020 года — 2,59 млн руб.), сообщает НБКИ.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. «При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту прежде всего способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — прокомментировал ситуацию эксперт.

В марте 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,23 млн руб.), Московской области (4,71 млн руб.), Санкт-Петербурге (4,12 млн руб.).

На 4-м месте рейтинга Приморский край — 3,66 млн руб., который обогнал даже Ленинградскую область — 3,39 млн руб.

Кроме того, Приморье демонстрирует один из самых высоких показателей динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов — выше, чем в Москве и Московской области. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в январе показали Санкт-Петербург (+29,8%) и Приморский край (+21,2%). Далее следуют Саратовская область (+19,9%), Удмуртская Республика (+19,0%) и Московская область (+18,0%).

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Приморье
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