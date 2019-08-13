Авиакомпания S7 бросила владивостокцев в Гонконге на произвол судьбы

Как сообщили в редакцию пассажиры рейса (в редакции есть их координаты и телефоны), им приходилось общаться с родственниками и знакомыми во Владивостоке через WhatsApp и просить их связаться с головным офисом авиакомпании S7 с территории России. При этом в колл-центре лишь давали советы ожидать и продолжать пытаться связаться с представителем авиакомпании S7 находящимся в Гонконге...