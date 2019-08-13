Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"

Напомним, что разговоры о возможном строительстве жилого комплекса за зданием Первомайского суда начались после того, как в ноябре 2017 года здесь сгорел расселенный двухэтажный барак. В начале весны 2018-го остатки барака разобрали и вывезли. Подрядчиком работ выступила Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй», связанная с депутатом Заксобрания от КПРФ Андреем Ищенко. Но после демонтажа забор вокруг земельного участка, на котором находился барак, не убрали, а потом еще и приблизили к пяти- этажке на Черемуховой, 4а. У жильцов дома появились опасения, что под их окнами может развернуться «точечное» строительство. Состоявшаяся на днях встреча Ищенко с жителями микрорайона, кажется, только укрепила эти опасения. «Гагарин» не взлетел