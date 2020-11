Новый скандал от Андрея Ищенко: "Я депутат, я знаю здесь всё"

Нужна ли сегодня властям Владивостока очередная "горячая точка" с участием известного депутата, а краю - дискредитация статуса "резидент Свободного порта" в глазах населения?

Андрей Ищенко реанимировал проект точечной застройки на Чуркине Краевой депутат Андрей ИЩЕНКО, в прошлом году едва не ставший губернатором Приморья, вновь сосредоточился на своем бизнесе. Связанная с ним строительная компания намерена возвести на месте сгоревшего барака на Черемуховой,6а 11-этажный дом. Упорство, с которым Ищенко настаивает на застройке, способно привести к острому конфликту с местными жителями, которые уже высказали готовность обращаться в суды и выходить на акции протеста. Напомним, что разговоры о возможном строительстве жилого комплекса за зданием Первомайского суда начались после того, как в ноябре 2017 года здесь сгорел расселенный двухэтажный барак. В начале весны 2018-го остатки барака разобрали и вывезли. Подрядчиком работ выступила Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй», связанная с депутатом Заксобрания от КПРФ Андреем Ищенко. Но после демонтажа забор вокруг земельного участка, на котором находился барак, не убрали, а потом еще и приблизили к пяти- этажке на Черемуховой, 4а. У жильцов дома появились опасения, что под их окнами может развернуться «точечное» строительство. Состоявшаяся на днях встреча Ищенко с жителями микрорайона, кажется, только укрепила эти опасения. «Гагарин» не взлетел Год назад большой резонанс в краевых и федеральных СМИ вызвали планы ИСК «Аврора-строй» построить на улице Черемуховой, 6а 22-этажный жилой комплекс «Гагарин». Приступить к строительству связанная с Ищенко ИСК «Аврора-строй» планировала в начале 2019 года, а завершить – в начале 2022 года; у высотки даже появился собственный сайт, где можно было забронировать квартиру. Однако тогда стройка так и не началась. Осенью жильцы соседних домов несколько раз проводили собрания, собирая подписи в защиту покрытого деревьями пустыря, а в этом году – субботники, в ходе которых убирали мусор на арендованной территории. Последний митинг-субботник прошел 1 июня: люди вновь выразили протест застройке участка, потребовав обустроить здесь сквер с детской площадкой. Тем временем, проект ЖК «Гагарин» к лету 2019 года сменил название на менее пафосное – «Черемушки». И вдвое уменьшил этажность. По словам Ищенко, уменьшить масштаб проекта пришлось, в том числе, из-за того, что часть участка оказалась в 100-метровой защитной зоне памятника архитектуры – здания ЗАГСа Первомайского района (Гульбиновича, 3). Сейчас речь идет о строительстве на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030007:178 (площадь 3,4 тысячи кв.м) 11-этажного дома на 90 квартир. Больше половины из них – это модные сейчас смарт-студии площадью от 23 до 31 кв.м. Новоселам предлагается 28 мест на подземной парковке и парковочные места возле дома. В июне 2018 года между ИСК «Аврора-строй» и администрацией Владивостока был заключен договор аренды данного участка сроком на три года. Возможно, именно поэтому срок реализации проекта «Черемушек» заметно короче, чем у «Гагарина», и истекает как раз в 2021 году. Но прежде, чем получить разрешение на строительство, «Аврора-строй» за собственный счет должна выполнить проект планировки территории площадью 39 га в районе Черемуховой и Гульбиновича. Такой проект компания уже готовит. Отдадим должное – в прошлый четверг, 8 августа, Андрей Ищенко лично попытался переубедить жителей соседних домов – Черемуховая, 8 и Черемуховая, 4а, что новая стройка принесет им больше плюсов, чем неудобств. - Как депутат и представитель строительного бизнеса, я уверен, что время «дикой застройки», когда людей просто исключают из процесса согласования проектов между застройщиком и чиновниками мэрии, осталось в прошлом. Жители имеют право и должны получить возможность получать полную информацию, вносить свои предложения в проект планировки территорий и осуществлять общественный контроль за соблюдением норм законодательства и градостроительных нормативов,- цитирует Андрея Ищенко РИА PrimaMedia. По данным портала «За честный бизнес», учредителем зарегистрированного в июне 2017 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» является родственник Андрея Ищенко Александр БЛУДОВ (100% в уставном капитале). Возглавляет ИСК «Аврора-строй» генеральный директор Сергей БЕЛОВ, который в 2017 году избрался депутатом Думы Владивостока по списку КПРФ. 12 февраля 2018 года ИСК «Аврора-строй» зарегистрирована в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В том же году компания пыталась получить под застройку одну из зеленых зон на Эгершельде, однако получила отказ от департамента земельных отношений Приморья. За дорогой и детсадом – в мэрию? Однако свидетельства участников встречи 8 августа и сделанные ими аудиозаписи говорят об обратном: аргументы общественности о том, что стройка ухудшит условия проживания в соседних домах, Ищенко не воспринимает. Начнем с того, что в инвестпроекте резидента СПВ, согласованном «Корпорацией развития Дальнего Востока», планировалось строительство 25-этажного дома (в том числе - 22 жилых этажа) на 244 квартиры. Андрей Ищенко на встрече с жителями Черемуховой уточнил: техусловия, которые ИСК «Аврора-строй» получила еще в прошлом году, также рассчитаны на 25-этажку. А учитывая, что во Владивостоке регулярно проходят публичные слушания с идентичной повесткой – по проекту решения «о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», 11-этажный дом вполне может «вырасти в высоту». Кроме того, застройщику почти не придется тратиться на перенос коммуникаций: сети теплоснабжения и канализации проходят по границе арендованного участка, а отопление в новом доме, согласно проекту, будет электрическим. Подъездная дорога будет, в буквальном смысле, под окнами: ЖК «Черемушки» хотят построить в самом начале внутрикварталки, ведущей к улицам Гульбиновича и Могилевской, а также к загсу Первомайского района. Жители рассказывают, что на узком участке между зданием суда и 16-этажкой на Черемуховой,8 и сейчас с трудом разъезжаются два автомобиля; остро стоит вопрос парковки. - Я депутат здесь, я знаю здесь всё, - ответил Андрей Ищенко на вопросы участников встречи об организации движения транспорта, рассказав о неких планах администрации Владивостока по расширению улицы Гульбиновича. Точно так же – в сторону мэрии – Ищенко «отдал пас», отвечая на вопрос, в какой детсад или школу пойдут дети жильцов ЖК «Черемушки». - КПРФ вообще-то против точечной застройки. Почему же у вас такой интерес насолить нам? – этот вопрос жильцов Черемуховой, 4а остался без ответа. Зато Ищенко – то ли в шутку, то ли всерьез – предложил провести общественные слушания: построить 11-этажный или 25-этажный дом? Люди, живущие рядом с будущей стройкой, готовы проводить пикеты и даже ставить палатки, о чем сказали «своему» депутату Заксобрания. Год назад политику уже удалось организовать протест, прогремевший на всю страну. Однако нужна ли сегодня властям Владивостока очередная «горячая точка», а властям края - дискредитация статуса «резидент Свободного порта» в глазах населения? Тем временем другая компания Андрея Ищенко, созданная в 2014 года СК «Специализированный застройщик «Аврора-строй», до сих пор не ввела в эксплуатацию другой дом во Владивостоке – жилой комплекс «Сафонов» на одноименной улице. Ранее срок сдачи ЖК был перенесен с 3-го квартала 2018 года на 2-й квартал 2019 года, а разрешение на строительство продлено до конца 2019 года. В начале августа на сайте СК «Аврора-строй» был размещен отчет о ходе строительства, из которого следует, что в доме еще не завершен монтаж фасада, продолжаются электромонтажные и сантехнические работы, идет утепление стен внутри лоджий и балконов. Добавим, что в марте 2019 года Пятый арбитражный апелляционный суд обязал «Аврору» выплатить подрядчику «Сафонова» более 21 млн рублей долга за выполненные работы. Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

