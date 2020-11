Строить дорого, но восстанавливать - дороже

К решению проблемы подтоплений жилого фонда после сильных дождей в Приморье подходят комплексно

К решению проблемы подтоплений жилого фонда после сильных дождей в Приморье подходят комплексно На протяжении последних лет Приморский край регулярно подвергается ударам тайфунов. Тропические штормы «Гони» в 2015 году, «Лайонрок» в 2016 году и «Соулик» в 2018 году, а также проливные дожди в августе 2017 года причинили серьезный вред дорожной инфраструктуре и жилым домам. Больше всего от наводнений, вызванных тайфунами, страдают населенные пункты, расположенные в низинах вблизи крупных рек и не защищенные дамбами. О необходимости укрепления существующих и строительства новых гидрозащитных сооружений в Приморье говорили на протяжении нескольких лет. Но в практическую плоскость эти разговоры перешли только в конце 2018 года, когда правительством РФ было принято решение выделить Приморью 3,7 млрд рублей на строительство защитных сооружений. Однако прежде должны быть подготовлены проекты новых дамб. В настоящее время в крае проектируют сразу несколько таких объектов, строительство которых должно начаться в 2020-2021 годах. Попутно проводятся работы по укреплению уже имеющихся защитных сооружений, а также расчистке русел рек вблизи населенных пунктов, подверженных подтоплениям. Уссурийск против «большой воды» О планах построить в Приморье пять противопаводковых дамб краевые власти заявили в июле 2018 года. Защитные сооружения возведут в селах Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, а также в Лесозаводске. Их предполагается возвести в срок до 2021 года. В среднесрочной перспективе будут построены дамбы в селе Милоградово Ольгинского района, Дальнегорске и Тернее. Но наиболее масштабные работы запланированы в Уссурийске – крупнейшем городе из тех, что подвержены наводнениям. Часть комплекса дамб в Уссурийске была построена еще в 2000-ых годах. Они защитили от подтоплений район Меджуречье, который с тех пор активно застраивается новыми домами, в том числе – в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Однако многие районы в городской черте, а также села Уссурийского городского округа до сих пор беззащитны перед стихией. Городской округ, по территории которого протекает река Раздольная и ее притоки Раковка и Комаровка, страдает от наводнений пятый год подряд, принимая удары проходящих над регионом тайфунов. На первоочередные мероприятия по укреплению имеющейся дамбы в районе Солдатского озера в октябре 2018 года краевой бюджет выделил 20 млн рублей. Тогда же, в ходе рабочей поездки в Уссурийск, глава региона Олег КОЖЕМЯКО распорядился ускорить разработку проекта строительства новых дамб. Они должны защитить от подтопления сам Уссурийск и все села городского округа. В частности, уже в 2019 году должны быть спроектированы дамбы на Солдатском озере и в микрорайоне «Семь ветров». Общая стоимость строительства, по предварительным оценкам, составит около 250-300 млн рублей. Третья дамба, ориентировочной стоимостью около 1 млрд рублей, пройдет по центру Уссурийска. На первом этапе предполагается зарегулировать русло реки Раковка между автодорожными мостами на улицах Пушкина и Чичерина. После этого произойдет регулирование русла реки Комаровка (правобережная пойма) в границах от моста на Чичерина до улицы Московской. Затем зарегулируют русло Раковки между железнодорожными мостами на улицах Комсомольской и Пушкина. Завершающим этапом станет возведение участка дамбы в районе парка «Зеленый остров». Сильные наводнения происходят в Приморье последние несколько лет. Наиболее разрушительным оказался тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в августе 2016 года. Он принес с собой трехмесячную норму осадков, а в начале сентября новые дожди на край пролил тайфун «Немтеун». От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тысяч человек. А в начале августа 2017 года ливни вызвали серьезный паводок в Уссурийске и Хасанском районе. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий. В 2018 году обильные осадки выпали в Приморье в конце августа, вызвав резкий подъем уровня рек. Под ударом стихии оказались Уссурийский городской округ, Октябрьский, Михайловский, Шкотовский и Пограничный районы. Защита начинается с проекта В 2019 году в Приморском крае должны быть разработаны и утверждены проекты строительства защитных противопаводковых дамб в районе поселка Горные Ключи в Кировском районе и на реке Падь Устюговка в Тернейском районе. Средства выделяются из двух уровней бюджетов – регионального и местного, Горноключевского городского поселения. Дамбы в курортном поселке сейчас нет, поэтому предполагается новое строительство с расчетным сроком службы будущего сооружения в 50 лет. Для защиты от большой воды высоту сооружения предлагается делать переменной, от 2 до 5 метров. Общий предварительный объем работ по строительству на данном этапе составляет около 100 млн рублей, однако эта цифра может быть скорректирована проектом. Второе защитное сооружение, по которому нужно составлять проект, планируют построить в Тернейском районе на реке Падь Устюговка. Строительство дамбы в Тернее предполагается за счет регионального бюджета и привлечения федерального финансирования. Дамба должна защитить жилые дома и объекты жизнеобеспечения и социального назначения. Общая предварительная оценка объемов работ – 118,5 млн рублей. Защитную дамбу стоимостью 60 млн рублей планируется построить и в Октябрьском районе, между селами Покровка и Синельниково. В 2019 году начнутся работы по ее проектированию, а строительство объекта запланировано на 2020-2021 годы. Пока же населенные пункты от «большой воды» будет отделять временное защитное сооружение, построенное осенью 2018 года в районе села Синельниково. Тогда же здесь были проведены работы по укреплению берегов и очистке русла реки. В русле реки – только вода На решение задач по защите территорий от наводнений и предупреждению паводков направлена и работа по расчистке русел рек в местах, где наиболее велика угроза возникновения паводка. В частности, до конца текущего года планируется завершить расчистку водных объектов в Партизанске и начать мероприятия в Спасске-Дальнем на реках Спасовка и Кулешовка. До 2021 года работы по расчистке русел будут проведены в селах Центральное и Новороссия Шкотовского района, в Находкинском и Владивостокском городских округах, а также в Дальнереченске, Хасанском и Кавалеровском районах. Что касается уже проделанной работы, то, начиная с 2017 года, в крае проведена расчистка, спрямление и дноуглубление русел ручьев Калугин, Ближний, Масленников для защиты территорий Кокшаровского сельского поселения Чугуевского района, завершены работы по капитальному ремонту противопаводковой дамбы в селе Новомихайловка. Выполнен ряд аварийно-восстановительных работ на водных объектах. Устроены временное сооружение вдоль береговой линии реки Рудная в Дальнегорске и защитная насыпь на реке Зеркальная в поселке Кавалерово. Укреплены откосы береговой линии ключа Санькин реки Кавалеровка, ручья в поселке Хрустальный, ключа Ветвистый в селе Высокогорск. Расчищены заторы на реках Кавалеровка и Зеркальная в Кавалерово, на реке Партизанка в поселке Рудный, обустроен защитный вал вдоль береговой линии реки Высокогорская. Противопаводковые дамбы восстановлены в селе Соколовка Чугуевского района и в селах Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут Красноармейского района. К фото: Приморье хорошо знакомо с паводками и наводнениями. Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора. КРОМЕ ТОГО От воды защищает… вода Пока новые гидротехнические сооружения не построены, жилые кварталы приморских городов от наводнений защищают водоналивные дамбы. В середине июля несколько таких устройств в Приморский край доставил спецборт МЧС. Водоналивная дамба представляет собой рукавное быстровозводимое противопаводковое сооружение, которое служит водной преградой во время затопления. Устройство оснащено сливо-наливными отводами, а также заглушками для отдельного подключения насоса. Водоналивные дамбы предназначены для быстрого возведения преграды при повышении уровня воды в реках на участках, которые не оборудованы стационарными инженерными водозащитными сооружениями для защиты жилых и промышленных сооружений, плотин, дорог, мостов и других объектов инфраструктуры от затопления. Применение дамб позволяет оперативно реагировать на осложнение паводковой обстановки: по статистике, одна дамба заменяет тысячу таких мешков. 18 комплектов водоналивных дамб планируется распределить по муниципальным образованиям Приморского края, наиболее подверженным наводнениям. 10 из них в конце июля поставили в Уссурийский городской округ, который подтапливало ежегодно, начиная с 2015 года. Общая протяженность поставленных дамб составляет 1 км.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter