Строить дорого, но восстанавливать - дороже

Сильные наводнения происходят в Приморье последние несколько лет. Наиболее разрушительным оказался тайфун «Лайонрок», обрушившийся на Приморье в августе 2016 года. Он принес с собой трехмесячную норму осадков, а в начале сентября новые дожди на край пролил тайфун «Немтеун». От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тысяч человек. А в начале августа 2017 года ливни вызвали серьезный паводок в Уссурийске и Хасанском районе. Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий. В 2018 году обильные осадки выпали в Приморье в конце августа, вызвав резкий подъем уровня рек. Под ударом стихии оказались Уссурийский городской округ, Октябрьский, Михайловский, Шкотовский и Пограничный районы. Защита начинается с проекта