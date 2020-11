Сувенир на съедение

Уникальный потенциал для приморских производителей часто теряется на магазинных полках

Уникальный потенциал для приморских производителей часто теряется на магазинных полках Хорошая еда доставляет не только мощный букет гастрономических ощущений, сытость и умиротворение, но – дает эстетическое наслаждение, улучшает настроение. Мощный комплекс пищевой промышленности Приморья и тысячи индивидуальных производителей края поставляют в торговлю огромный ассортимент своей продукции. Но4 большинство ее производится из расчета на рядового потребителя без каких-либо претензий. А государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы нацеливает их на производство продукции высокой привлекательности, которая пользовалась бы особым спросом у туристов, посещающих Приморье и Владивосток. Небольшая экскурсия по центру Владивостока дает представление, что оригинальной пищевой сувенирки на его полках и прилавках маловато. А имеющаяся теряется в привозном ассортименте и в местных продуктах, не отмеченных какой-либо славой, достаточной, чтобы их покупали не только ради того, чтобы съесть без размышлений, но и, в какой-то степени, чтобы какое-то время любоваться ими. И все-таки нам есть чем гордиться. Особенно, конечно, стоит отметить ассортимент «Приморского кондитера», в котором есть не только конфеты «Птичье молоко» с почти всемирной известностью, но и многое другое. Посещение фирменного магазина этого производителя на ул. Алеутской дает представление, что именно кондитерская продукция – наш особый конек, на который обращает внимание турист. Это, конечно, местный оригинальный шоколад. Прежде всего, уже известная небольшая «островная» серия, которая на упаковке дает очертания островов Русского, Рикорда, Рейнеке; и более представительный набор, в который входят «Морской гребешок», Морская капуста», «Морской еж. Ламинария», «Морская соль» и просто шоколад «Приморский» со знакомой «дойной» птичкой на упаковке. Вызывают интерес, пока неопробованные мной и дороговатые – за тысячу рублей и больше, наборы «ШикоВлад», «ШикоВладный презент» и «Шоколадный Владивосток». Наборы оригинальных подарочных конфет не ограничиваются т.н. «Приморскими классическими», которые пользуются высоким спросом. Для разнообразия можно взять «Вечерний Владивосток», «Владивосток», «Хозяин тайги» или «Столица Приморья». Есть оригинальные конфеты «Элегия» в круглых металлических коробках с видами владивостокских достопримечательностей. Кстати, хорошим сувениром может быть и цейлонский чай в металлической коробке с видом нашего знаменитого «Золотого моста». Почему-то в других магазинах центра Владивостока из всего этого, в лучшем случае, имеется всего несколько видов продукции, а то и вовсе нет. Кстати, что касается известных таежных лечебных чаев, то с этим у нас проблема. В магазинах и аптеках в центре города их в принципе нет. А ведь были. Например, чай «Дерсу».Теперь же проще найти алтайские и сибирские травяные чаи, но не наши. Они предлагаются местными производителями, но в торговлю не попадают. Лучшим вариантом может быть посещение рынка или городской ярмарки, где можно купить, правда, не в сувенирной упаковке, а в целлофановом мешочке различные лечебные и просто оригинальные по вкусу чайные сборы из приморских трав, ягодные сиропы, вязки лимонника и пр. Ярмарка в центре города в последние годы чуть ли не целый ряд отдает оригинальной приморской продукции – меду и его производным. Но продается это, в основном в простой непрезентабельной упаковке. Это объясняется тем, что продавцы, в основном, нацелены на спрос простого потребителя, но не туриста. В лучшем случае – на интерес ребенка к пластиковому медвежонку с медом за 50-200 рублей. Где-то в далеком прошлом остался оригинальный медовый стеклянный бочонок из былых «Даров тайги». Спрашивается: «Что это у вас на кухне желтое стоит в баночке?» «Ах, мед! А я-то подумал…» И как такое брать на сувенир! Кстати, имеющийся в магазинах мед сегодня не отличается оригинальностью тары. На фоне чудовищного разнообразия завозной алкопродукции несколько упала известность и престижность такого известного товара, как линейка продукции «Уссурийского бальзама». В большом алкомаркете в центре города под нее отведена всего пара полок. На них – чуть ли не два десятка видов местного оригинального алкоголя. Как отмечает продавец-консультант, классический «Уссурийский бальзам» туристы, да и местные жители, постоянно сметают, а ряд других напитков крепостью 20-45 градусов, которые представлены общим названием «Доктор Август», потребителями как-то недооценивается. А ведь это все те же знаменитые «Панты на меду», «Золотой Рог», «Рябина на коньяке», «Кедровая падь» и многое другое, что прекрасно опьяняло людей еще в советские времена. Безусловно, в прошлом огромным «сувенирным» спросом пользовалась копченая красная рыба, красная икра и иные ценные морепродукты. За ними приезжали, их в качестве презентов и взяток везли на запад России. Теперь уровень этой продукции сувенирным назвать сложно. Один из продавцов на городской ярмарке отметил, что несколько лет назад в продажу попадал интересный «зарубинский» набор консервов из четырех банок с гребешком, спизулой, мидией и кальмаром, пользовавшийся хорошим спросом. Теперь же подобные сувенирные изыски ушли в прошлое, но без проблем можно купить отдельные баночки с дефицитными в прошлом крабом и красной икрой, есть консервы, которые украсят любой стол – осьминог, морской гребешок, трубач, тунец, икра минтая и пр. Оригинальные имбирные пряники японские и китайские туристы по своим путеводителям находят в центре Владивостока в кафе-магазине ООО «Вишневый сад». Эта художественная продукция, расписываемая штатными художниками, в основном рассчитана на детей. А особым спросом гостей края пользуется мега-пряник с владивостокским мостом. По соседству – в «Лакомке» «Владхлеба» турист может купить оригинальные медовички с ламинарией и женьшенем. В общем, пытливый турист всегда найдет, что увезти из Владивостока очень вкусного, приятного и презентабельного. Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

