Сувенир на съедение

Кстати, что касается известных таежных лечебных чаев, то с этим у нас проблема. В магазинах и аптеках в центре города их в принципе нет. А ведь были. Например, чай «Дерсу».Теперь же проще найти алтайские и сибирские травяные чаи, но не наши. Они предлагаются местными производителями, но в торговлю не попадают. Лучшим вариантом может быть посещение рынка или городской ярмарки, где можно купить, правда, не в сувенирной упаковке, а в целлофановом мешочке различные лечебные и просто оригинальные по вкусу чайные сборы из приморских трав, ягодные сиропы, вязки лимонника и пр.