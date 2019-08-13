ТОП-5 маршрутов августа

По соседству с мысом Тобизина расположился еще один живописный уголок – мыс, получивший свое название в честь известного гидрографа Алексея Петровича ВЯТЛИНА, который в 1863-1866 годах занимался исследованием и составлением карт залива Петра Великого. Он сложен из высоких обрывистых скал с наклонными пластами горных пород. В нескольких метрах от мыса хорошо просматриваются рифы, которые стали причиной гибели французского фрегата «Триумф», в 1891 году державшего курс во Владивосток. Именно поэтому бухту возле мыса любят исследовать аквалангисты. Но и простому пешему туристу есть на что посмотреть – обрывистый мыс и рифы, торчащие над водой, не оставят равнодушными любителей красивых видов. И это подтверждает туристический поток – несмотря на то что побережье бухты довольно каменистое, это не мешает множеству путешественников каждое лето отдыхать на мысе Вятлина.