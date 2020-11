ТОП-5 маршрутов августа

Каждый месяц в Приморском крае по-своему хорош для любителей пеших прогулок

Каждый месяц в Приморском крае по-своему хорош для любителей пеших прогулок Пешие прогулки – один из самых популярных видов отдыха. Благодаря улучшению инфраструктуры, жители и гости Приморья имеют возможность совершать укрепляющие здоровье и улучшающие настроение прогулки по всей территории региона. В сопровождении экскурсоводов пешее путешествие позволит познакомиться не только с природой красивейших мест края, но и с их историей. Газета «Золотой Рог» рассказывает о наиболее популярных маршрутах Приморья. Романтика острова Русский Остров Русский хранит в себе множество живописнейших уголков, которые стали достоянием массового туристического потока после строительства моста. Но отсутствие широкой асфальтированной сети дорог по-прежнему оставляет отдельные территории острова в некоторой изолированности. Тем не менее, любителей красивых видов не смущают грунтовки, и они отправляются в путешествие. Мыс Тобизина – самый южный мыс острова Русский, названный в честь русского адмирала Ивана Романовича ТОБИЗИНА. От скалистых пейзажей этого мыса местами захватывает дух – обрывы высотой 30-50 метров станут залогом головокружительных фотографий (но будьте осторожны!). Соединяется мыс с одноименным полуостровом низкой каменной кошкой, где многочисленные туристы могут отдыхать вблизи моря. Мыс является туристическим магнитом, который, благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, сделал его доступным и иностранным гражданам. В любое время года и в любую погоду мыс открывается путешественникам с новой стороны, поэтому туда хочется возвращаться. Добираться до мыса Тобизина можно на личном транспорте, общественном транспорте или воспользоваться услугами туроператора. Но любой из этих вариантов все равно предполагает, что часть маршрута необходимо пройти пешком. Загадочный мыс Вятлина По соседству с мысом Тобизина расположился еще один живописный уголок – мыс, получивший свое название в честь известного гидрографа Алексея Петровича ВЯТЛИНА, который в 1863-1866 годах занимался исследованием и составлением карт залива Петра Великого. Он сложен из высоких обрывистых скал с наклонными пластами горных пород. В нескольких метрах от мыса хорошо просматриваются рифы, которые стали причиной гибели французского фрегата «Триумф», в 1891 году державшего курс во Владивосток. Именно поэтому бухту возле мыса любят исследовать аквалангисты. Но и простому пешему туристу есть на что посмотреть – обрывистый мыс и рифы, торчащие над водой, не оставят равнодушными любителей красивых видов. И это подтверждает туристический поток – несмотря на то что побережье бухты довольно каменистое, это не мешает множеству путешественников каждое лето отдыхать на мысе Вятлина. Помимо Владивостока и его пригородов, множество туристических магнитов расположены и на территории Приморья. Так, среди густой таежной зелени Тернейского района, недалеко от реки Амгу, в живописном уголке дальневосточной тайги располагается памятник природы - минеральный термальный источник «Теплый Ключ». Он входит в Амгинскую группу азотных термальных вод и славится своими целебными свойствами, ведь подземные минеральные воды содержат компоненты кремнистых соединений. Источник пользуется большой популярностью не только среди жителей Приморского края, но и далеко за его пределами. Посещать и купаться в источнике можно круглый год – его температура постоянно держится в районе +36-37 градусов. Сама вода источника на вкус пресная, прозрачная, без цвета и запаха. Рядом с источником расположился один из самых высоких водопадов Приморья – Амгинский. В народе его называют Черный Шаман, и это вполне оправданно: звук ниспадающей воды завораживает, как ритуальные таинства шаманов. А стоящие вокруг Черного Шамана скалы не дают пробиться солнечным лучам, поэтому загадочный водопад даже летом окутывает ледяной покров. Водяные потоки приморского исполина ниспадают с 33-метровой высоты по двум ступеням. Более доступным водным чудом Приморья выступает река Милоградовка, которая входит в национальный парк «Зов тигра». Ее верховья берут начало на склонах центрального Сихотэ-Алиня – самой высокой части гор региона. Бурная Милоградовка под уклоном спадает в долину через скалистое ущелье, именно поэтому она популярна у любителей водных видов спорта. Вдоль течения реки на поверхность выходят родники минеральной воды. Наиболее известен минеральный источник, который находится в 15 км от села Лиственное. Также река вбирает в себя горные ключи, которые образуют многоступенчатые водопады. Гранитные берега Милоградовки дарят водопадам непередаваемые голубые и розовые оттенки. А среди многочисленных небольших собратьев туристы смогут обнаружить и самый высокий в регионе водопад – Поднебесный. Он представляет трехступенчатую природную конструкцию, высотой 59 метров. Также на побережье реки туристы могут найти барельеф знаменитого исследователя Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА, который проходил эти места во время экспедиций по Сихотэ-Алиню. Долина реки Тигровой К главному фото: Непогода последних дней в Приморье любителей пеших туристических походов явно не пугает - идти под палящим солнцем намного хуже. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

