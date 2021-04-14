Первые приморские вертолеты «Аврора» получит уже в этом году

На прошлой неделе Правительство Приморского края сообщило, что «Прогресс» начнет выпускать для авиационной компании «Аврора» вертолеты «Ка-62». Первые из них сойдут с конвейера завода уже в конце 2021 года.

Как заявил глава региона Олег Кожемяко, вертолеты станут основным видом транспорта в крае, который сможет связать отдаленные населенные пункты Приморья с районными центрами и остальными частями края. Их основным преимуществом будет являться то, что они смогут садиться и взлетать без взлетно-посадочной полосы. Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил создать в Дальневосточном федеральном округе единую авиакомпанию. Выполняя поручение, власти региона приобрели акции единого дальневосточного авиаперевозчика «Аврора». В будущем это позволит краю получить новые самолеты. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 14.

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