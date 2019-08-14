На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"

Согласно финотчету «Ростелекома», выручка компании во II квартале 2019 года увеличилась на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 80,16 млрд рублей. Доходы от широкополосного доступа в интернет выросли на 4% и составили 20,46 млрд рублей, услуги телевидения выросли на 9% - до 9,26 млрд рублей, доходы от VPN-услуг увеличились на 27% - до 7,2 млрд рублей. Количество интернет-абонентов «Ростелекома» во II квартале практически не выросло и составило 13 млн. Количество частных пользователей ШПД увеличилось на 0,1% и составило 12 млн (ARPU сегмента увеличился на 5% - до 398 рублей). Количество пользователей платного ТВ выросло на 2% - до 10,2 млн, ARPU увеличился на 4% - до 248 рублей.