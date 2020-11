На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"

Покупка известной приморской компании значительно усилит позиции "Ростелекома" на региональном рынке

ПАО «Ростелеком» на прошлой неделе объявило о покупке дочерней компанией «Башинформсвязь» трех юрлиц, за счет которых получит контроль над группой «АльянсТелеком», предоставляющей услуги доступа в Интернет и ТВ в Приморском крае. Другими крупными игроками на местном рынке являются компании «Подряд» (принадлежит отцу и сыну КОЗИЦКИМ) и «Владлинк». В «Ростелекоме» газете «Золотой Рог» пояснили, что «АльянсТелеком» продолжит оказывать услуги связи клиентам под своим брендом. «Основные услуги, которые требуются сегодня клиентам, - стабильное и высокое качество передачи данных, видео и голоса. Помимо основных услуг - Интернета и телевидения, - «Ростелеком» предоставляет услуги мобильной связи. Эта услуга будет доступна и клиентам «АльянсТелекома». Сотрудничество «Ростелекома» и ГК «АльянсТелеком» позволит исключить дублирование инвестиций в строительство и поддержание сетей связи, высвободит средства для инвестиций в развитие продуктов и услуг», - отметили в компании. Финансовые условия сделки «Ростелеком» не раскрывает. «АльянсТелеком» существует на рынке телекоммуникационных услуг с 2007 года. Образовавшись путем слияния двух операторов связи города Владивостока - ООО «ОктопусНет» и ООО «ВладТелеКом» (СтритНет) – «АльянсТелеком» превратился в одного из крупнейших провайдеров столицы ДФО. Группа оказывает услуги во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Абонентская база включает 110 тыс. домохозяйств и более 6 тыс. организаций. Выручка группы в прошлом году превысила 900 млн рублей. Досье газеты «Золотой Рог» ООО «ОктопусНет» зарегистрировано в августе 2003 года, его совладельцами являются 5 физлиц. В том числе, 29% капитала компании принадлежит ее гендиректору Андрею ПЕТРИКЕЕВУ, 25% - директору ООО «АльянсГрупп» (Владивосток), гендиректору ООО «Пицца Уссури» (Уссурийск) Владиславу ГОМОНОВУ. Чистая прибыль ООО «ОктопусНет» в 2017 году составила 68,026 млн рублей. «В ряде компаний, входящих в состав бренда «АльянсТелеком», произошла смена собственников. После смены состава учредителей, «АльянсТелеком» остается самостоятельной компанией, работающей под своим брендом с той же командой, которая уже 12 лет работает для вас над качеством услуг и сервиса. Наша цель - чтобы вы и далее получали только самое лучшее! «АльянсТелеком» продолжает оказывать услуги связи с сохранением: стандартов качества, тарифов, услуг, технологии подключения, сервиса, структуры. Мы все так же остаемся для вас местным, удобным оператором», - говорится в комментарии «АльянсТелекома». Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома» на рынке широкополосного доступа в Интернет Приморского края. «Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам «АльянсТелекома» расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам «Ростелекома», - отмечает компания. По данным компании «ТМТ Консалтинг», на конец 2018 года насчитывалось 33,2 млн абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России (не включая юрлиц), проникновение превысило 60%. Объем рынка составил 134,8 млрд рублей, что на 2,6% выше показателя 2017 года. Аналитики отмечают, что в прошлом году доходы от ШПД росли темпами, опережающими прирост абонентской базы. В сегменте частных пользователей рост выручки составил 2,6%, рост абонентской базы - 1,5%. ARPU (средний доход с одного активного пользователя) по итогам 2018 года увеличился на 1 рубль и составил 344 рубля. По итогам прошлого года 70% абонентской базы ШПД среди физлиц формировали пять компаний: «Ростелеком» (доля 36%), «ЭР-Телеком» (12%), МТС (10%), «Вымпелком» (7%), ТТК (5%). «Ростелеком» также является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Согласно финотчету «Ростелекома», выручка компании во II квартале 2019 года увеличилась на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 80,16 млрд рублей. Доходы от широкополосного доступа в интернет выросли на 4% и составили 20,46 млрд рублей, услуги телевидения выросли на 9% - до 9,26 млрд рублей, доходы от VPN-услуг увеличились на 27% - до 7,2 млрд рублей. Количество интернет-абонентов «Ростелекома» во II квартале практически не выросло и составило 13 млн. Количество частных пользователей ШПД увеличилось на 0,1% и составило 12 млн (ARPU сегмента увеличился на 5% - до 398 рублей). Количество пользователей платного ТВ выросло на 2% - до 10,2 млн, ARPU увеличился на 4% - до 248 рублей. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter