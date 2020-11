Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год

Пробную партию двигателей SkyActiv-G выпустили на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Мощность завода позволяет производить 20 тысяч единиц этой продукции в год. По информации департамента промышленности Приморского края, за первый квартал на заводе выпущено 7 365 автомобилей стоимостью 10,6 миллиарда рублей. «Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5», – отметили специалисты. Напомним, компания «Мазда-Соллерс-Мануфэкчуринг Рус» в августе 2018 года запустила новые мощности по производству 20 тысяч двигателей Mazda SkyActiv-G в год. Объем инвестиций составил 2 миллиарда рублей. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

