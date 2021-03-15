Автострахование на Дальнем Востоке стало убыточным

Автострахование на Дальнем Востоке стало убыточным

Сегодня, 12:58РынкиФото: ИК "Золотой Рог"Стоимость ремонта иномарок в регионе серьезно увеличилась
В 2020 году объем премий по договорам страхования, заключенным на Дальнем Востоке, вырос на 19% и составил почти 44,4 млрд рублей.

Его динамика в текущем году во многом будет зависеть от темпов восстановления экономики, доходов населения и адаптации отрасли к новым условиям работы, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Из-за ограничительных мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции, поквартальная динамика страхового рынка в прошлом году была неравномерной. Во втором квартале, когда действовали наиболее строгие ограничения, объем собранных премий временно снизился, и среди ключевых сегментов страховой рынок ДФО поддержали автокаско и ОСАГО.

«Рост популярности франшиз и программ с усеченным набором рисков способствовал снижению стоимости автокаско. Количество заключенных договоров в данном сегменте увеличилось на 18% при росте объема собранных страховых премий на 8%. Объем страховых премий по договорам ОСАГО тоже увеличился на 8% и превысил 10 миллиардов рублей», — отметила советник экономический Аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.

Совокупный объем выплат в 2020 году увеличился на 38% и приблизился к 24 млрд рублей, из которых более 21 млрд пришлось на выплаты по договорам страхования жизни, ОСАГО и автокаско.

В общем объеме страховых выплат почти половина пришлась на договоры страхования жизни, которые заключались в период бума на этом рынке. Одной из причин убыточности автострахования стало увеличение стоимости ремонта иномарок. Всего по договорам ОСАГО выплачено более 8,5 млрд рублей, из которых порядка 2 млрд составили выплаты по ДТП, оформленным без полиции.

Сюжеты:
Приморье
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