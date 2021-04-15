Вместо одного непостроенного в Приморье могут появиться десятки рыбных рынков

Приморский край планирует присоединиться к регионам, в которых будет разрешена реализация уловов любительского рыболовства. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Государственной Думы РФ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с поддержкой этой инициативы на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета 15 апреля, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства. Олег Кожемяко обратил внимание на важность обеспечения приморцев доступной и качественной рыбой с помощью любительского рыболовства. Сейчас по законодательству граждане могут заниматься рыбалкой только для личных целей, продажа пойманной рыбы запрещена. При этом в Приморском крае, например, за сутки можно выловить 60 штук наваги, камбалы, терпуга, минтая и красноперки — 30 штук. «Съесть одному человеку такое количество рыбы вряд ли возможно. Поэтому есть смысл рассмотреть возможность реализации излишков без сложных административных процедур и бумажной волокиты. Муниципалитеты определят места для продажи свежепойманной рыбы с возможностью подхода маломерных судов. Реализация уловов будет способствовать увеличению потребления рыбы в регионе, развитию легальной самозанятости, может стать источником дохода для населения», — обозначил глава Приморья. Росрыболовство уже разработало соответствующий законопроект. Регионами, где предполагается реализация инициативы, станут Мурманская, Сахалинская, Магаданская и Томская области. «Законопроект находится в Государственной Думе Российской Федерации. Мы направим соответствующие документы, чтобы Приморский край также включили, как самый крупный дальневосточный прибрежный регион. Надеюсь, закон будут принят в эту весеннюю сессию, чтобы летом можно было его применить», — заявил губернатор. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поддержал инициативу Олега Кожемяко о включение субъекта в пилотный проект. «Приморский край должен стать одним из таких регионов», — подчеркнул он. Напомним, вопрос строительства большого рыбного рынка, где можно было бы купить в том числе и парную рыбу, поднимается и опускается в столице региона уже много лет. Еще в 2019 году резидент Свободного порта Владивосток решился на подобную стройку. Среди жителей Приморья прошло голосование по выбору макета будущего сооружения. Из порядка 4,5 тыс. голосов около 3,4 тыс. было отдано за макет с эксплуатируемой крышей, на которой размещен небольшой парк. Площадь рынка составит 15 тыс. квадратных метров. Инвестор уже вложил 23 млн рублей собственных средств. По плану проект должен был пройти экспертизу в первом квартале 2020 года, и тут же должно было начаться строительство. Сдача объекта была запланирована на первый квартал 2022 года. Но, то ли пандемия вмешалась, то ли еще какие обстоятельства непреодолимой силы, стройка пока не начата. Надеемся, что сегодняшняя инициатива станет хорошим выходом из затянувшейся проблемы не только для Владивостока, но и для жителей всего края. Добавим, что подобные рынки функционируют столетиями во всех странах мира и прибрежных морских городах, особенно в соседних азиатских. Надеемся, подобная практика приживется и в нашем регионе, и в стране в целом.

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