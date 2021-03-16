Приморский «Далькомхолод» открывает еще одни ворота российской рыбе в Европу

«В Европе развивается тренд на потребление продукции, выловленной с соблюдением принципов устойчивого развития и добросовестного менеджмента, как того требуют принципы и критерии Морского попечительского совета (MSC). Поэтому им так важно проследить путь именно такой продукции, что называется, „от судна до тарелки“. Мы прошли аудит независимыми сертифицирующими организациями, подтвердившими соответствие работы „Далькомхолода“ стандартам контролирующей организации MSC, что в конечном итоге позволит увеличить экспорт российской рыбопродукции», — рассказал Максим Миненко.