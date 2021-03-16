Приморский «Далькомхолод» открывает еще одни ворота российской рыбе в Европу

Как отметил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко, маркировка рыбопродукции сертификатом MSC является основным требованием ее допуска на рынки Европы. Потребителям важно отследить все этапы ее поставки, поэтому российским рыбакам необходимо наличие портов выгрузки, входящих в сертифицированную логистическую цепочку.
«Получение сертификата MSC — является очередным подтверждением высокого качества работы нашего предприятия. Теперь „Далькомхолод“ становится важным звеном в поставке различных видов рыбопродукции через Россию в страны Европы. Это поможет российским рыбакам увеличить поставки на новые рынки сбыта, в связи с закрытием и перегруженностью традиционных портов выгрузки в Юго-Восточной Азии», — добавил Миненко.
Основные требования сертификата MSC: продукция с маркировкой MSC поставляется от сертифицированных поставщиков, является идентифицированной, должна четко отделяться от прочей продукции, отслеживается и фиксируется. Кроме того, у компании должна быть система управления, отвечающая требованиям Стандарта для цепочек поставок MSC.
«В Европе развивается тренд на потребление продукции, выловленной с соблюдением принципов устойчивого развития и добросовестного менеджмента, как того требуют принципы и критерии Морского попечительского совета (MSC). Поэтому им так важно проследить путь именно такой продукции, что называется, „от судна до тарелки“. Мы прошли аудит независимыми сертифицирующими организациями, подтвердившими соответствие работы „Далькомхолода“ стандартам контролирующей организации MSC, что в конечном итоге позволит увеличить экспорт российской рыбопродукции», — рассказал Максим Миненко.
Ранее АО «Далькомхолод» также получил сертификаты соответствия для поставок рыбопродукции в Китай и Южную Корею.
Справка: АО «Далькомхолод» является крупнейшим портовым холодильным комплексом на Дальнем Востоке, который вмещает порядка 25 тысяч тонн при единовременном хранении рыбопродукции. При этом есть возможность хранения различной продукции в соответствующих температурных режимах в камерах от 0 до -30 градусов. Дополнительная площадка позволяет разместить до 150 контейнеров одновременно.
Высокие темпы выгрузки и оперативная отгрузка позволяют отгружать до 1000 тонн продукции в сутки. Большая производственная площадка позволяет вести выгрузку одновременно до 12 машин. Дополнительно возможно подать железнодорожный состав с вагонами любого вида, в том числе, рефрижераторными с соблюдением особого температурного режима. Тем самым, есть возможность разделить железнодорожные и автомобильные потоки транспорта.