Маломерный флот, занимающийся перевозкой туристов, ждет радикальное новшество

Тема весьма актуальна для Приморья, где морским "извозом" занимаются тысячи человек

Тема весьма актуальна для Приморья, где морским «извозом» занимаются тысячи человек Маломерным судам, перевозящим туристов, могут разрешить брать на борт до 20 человек, а прогулочным — до 30. С таким предложением по изменению действующих нормативов собирается в сентябре выступить Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ведомстве считают, что увеличение посадочных мест подстегнет развитие малого туристического бизнеса в небольших городах. Однако эксперты опасаются, что безопасность пассажиров может оказаться под угрозой. Ветер перемен В сентябре Минвостокразвития предложит изменения в Кодекс торгового мореплавания и в Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров внутренним водным и морским транспортом. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Действующие нормы ограничивают общее количество человек на борту маломерного судна, включая экипаж, до 12. На прогулочном водном транспорте могут находиться 18 человек. Минвостокразвития собирается увеличить эти цифры до 20 и 30 соответственно. Кроме того, ведомство предлагает ставить на учет катера и лодки, оказывающие туристско-экскурсионные услуги, в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Сегодня такое лицензирование осуществляет структура Минтранса — Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Предлагаемые изменения входят в перечень мероприятий к стратегии развития туризма в России до 2035 года. Ее принятие ожидается в ближайшее время. — Действующее законодательство Российской Федерации делает невозможным использование значительного количества морских судов, таких как катера и яхты, для коммерческих перевозок и туристско-экскурсионного обслуживания гостей и жителей Дальнего Востока. Существующий порядок лицензирования деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров содержит ряд требований, выполнение которых фактически невозможно, — пояснили «Известиям» в Минвостокразвития. — Это особенно актуально для тех регионов России, в которых традиционно оказывают услуги в сфере водного туризма. «Ростуризм» оставил запрос «Известий» об эффективности такого инструментария без ответа. В пресс-службе Министерства транспорта заявили, что такие предложения пока не поступали, а потому оценивать эти меры преждевременно и затруднительно. Мель для безопасности Постановка судов на учет в ГИМС проходит по облегченной схеме, отметили опрошенные «Известиями» эксперты отрасли, поскольку сегодня эта структура регистрирует транспорт, используемый «для себя». Суда, которые связаны с коммерцией и перевозят пассажиров на платной основе, получают лицензию через Минтранс, где требования к безопасности выше. — Перевод коммерческих маломерных и прогулочных судов, оказывающих туристические услуги, под ГИМС впоследствии может принести больше ущерба, нежели блага. Потому что контроль за техническим состоянием судов рискует стать халатным. Я считаю, что это чревато пренебрежением мерами безопасности на воде и может привести к очень печальным последствиям. Нынешняя схема логична: люди платят вам деньги и доверяют свои жизни, а вы, конечно, должны соблюдать жесткие правила и не подвергать их опасности, — пояснил «Известиям» директор Региональной ассоциации яхт-клубов и владельцев маломерных судов Геннадий Чижов. О возможности снижения уровня безопасности говорит и председатель Центрального совета Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) России генерал-полковник Петр Нелезин. — Если и сейчас случаются инциденты даже с пятью-шестью пассажирам, что произойдет, когда их будет все 30? Увеличивая число пассажиров, нужно ужесточать и требования к безопасности, — настаивает он. Кроме того, если инициатива будет поддержана, владельцы маломерных судов могут поддаться соблазну взять на борт установленное кодексом число людей, даже если этого не позволяют технические характеристики транспорта. Напомним, что в июле нынешнего года в 100 м от берега поселка Джубга в Черном море перевернулся прогулочный катер «Атолл» с 55 пассажирами при максимальной вместимости 12 человек. В результате инцидента погибли двое. Предлагаемые Минвостокразвития изменения могут участить такие случаи, отмечают специалисты. Несмотря на опасения, эксперты подчеркивают, что безопасность пассажиров — это в первую очередь вопрос добросовестности владельца судна и капитана. Стоит понимать, что даже среди маломерных судов есть те, что могут вместить 20 и более человек, — всё зависит от размеров и грузоподъемности. Экипаж, понимающий ответственность, которую он несет, в любом случае будет следить за надлежащим состоянием условного катера и перевозить столько людей, сколько разрешено по характеристикам транспортного средства. При передаче ГИМС права лицензировать маломерные и прогулочные суда, оказывающие туристско-экскурсионные услуги, инспекции, вероятно, придется ужесточить свои требования. В МЧС, к которому относится структура, в ответ на запрос «Известий» пояснили, что готовы в рамках своей компетенции рассмотреть предложения Минвостокразвития. Однако, добавили в пресс-службе, вопрос надзора за коммерческими водными транспортными средствами требует детальной проработки, и Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики следует обсудить его с профильными структурами, прежде чем выступать с законодательной инициативой. В августе 2019 года, по данным МЧС, уже состоялось тематическое совещание. По его итогам было решено сформировать список предложений. Представители всех заинтересованных ведомств обсудят их уже в октября-ноябре на площадке правительства России. — По результатам рассмотрения соответствующих вопросов будет принято решение о реализации механизмов надзора за маломерными судами, используемыми в коммерческих целях, и необходимости выхода с инициативой по внесению изменений в законодательство РФ, — сообщили в пресс-службе МЧС. В выгодное русло Требования Минтранса в некоторых моментах создают дополнительную административную нагрузку, считает исполнительный директор Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов. По его словам, это сильно тормозит развитие отрасли. — В настоящее время коммерческое маломерное судно должно соответствовать излишним требованиям по конструкции и оснащению, более жесткому техническому надзору, необходимости лицензирования, дипломирования судоводителей и соответствия требованиям закона о транспортной безопасности. И эта административная и финансовая нагрузка делает использование маломерных судов на территории России экономически неэффективным, — поделился он своим мнением. Сегодня содержать и использовать маломерные суда для коммерческой перевозки туристов рентабельно только в городах и регионах с большим турпотоком — в Москве, Санкт-Петербурге, на черноморском побережье. Малые же города, вроде Плеса или Пинеги, экопоселки, отдаленные от мегаполисов, куда приезжает не так много гостей, остаются «на обочине» — если предложения прогулок по воде и есть, то скудные и дорогие. Увеличение количества пассажиров, отмечает преподаватель школы вождения маломерных судов Александр Красавский, способно повернуть эту историю в «экономически выгодное русло». По оценке же Алексея Смирнова, предложенные меры хоть и снизят затраты судовладельцев примерно на 30%, но «это снижение на фоне огромных финансовых и административных затрат по эксплуатации, например, катеров незначительно». А вот передача права лицензирования экскурсионных «маломерок» ГИМС приведет к появлению новых речных и морских маршрутов для туристов, а также снизит стоимость такой водной прогулки. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter