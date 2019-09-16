Маломерный флот, занимающийся перевозкой туристов, ждет радикальное новшество

— Перевод коммерческих маломерных и прогулочных судов, оказывающих туристические услуги, под ГИМС впоследствии может принести больше ущерба, нежели блага. Потому что контроль за техническим состоянием судов рискует стать халатным. Я считаю, что это чревато пренебрежением мерами безопасности на воде и может привести к очень печальным последствиям. Нынешняя схема логична: люди платят вам деньги и доверяют свои жизни, а вы, конечно, должны соблюдать жесткие правила и не подвергать их опасности, — пояснил «Известиям» директор Региональной ассоциации яхт-клубов и владельцев маломерных судов Геннадий Чижов.