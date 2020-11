Чтобы накопить на квартиру, жителю Владивостока потребуется более шести лет

Правда, при этом каждый месяц надо зарабатывать в среднем 52,6 тысяч рублей

За 6,2 года житель Владивостока, если не будет пить и есть, может накопить на скромную социальную квартиру Только жителю Москвы, по данным сайта riarating.ru, придется дольше, чем жителю Владивостока, копить на квартиру площадью 33 квадратных метра, соответствующую сегодняшней социальной норме. Если зарплаты и цены на жилье не изменятся, на эту же цель москвичу придется трудиться аж 7,5 лет и накопить 8,68 млн рублей. А в городе нашенском достаточно будет поработать примерно 6,2 года. При этом каждый месяц надо зарабатывать в среднем 52,6 тысяч рублей, чтобы купить среднюю по цене квартиру такой площади за 3,91 млн. рублей. Надо отметить, что по данным компании «Метриум», в четвертом квартале минувшего года москвичу за 33 кв. метра надо было бы отработать аж 9,4 года, то есть чуть ли не на два года больше, чем в этом году. Чуть ниже 8 лет на эти цели ему требовалось во втором квартале 2016 года. Вероятно, рост доходов москвичей за последний год резко обогнал рост цен на жилье, и им внезапно резко полегчало с покупкой квартир. В среднем, судя поданным riarating.ru, полученным по ряду крупных городов, горожанам в крупном российском городе достаточно поработать на 33-метровую квартиру 4, 2 года и заработать 2,3 млн рублей. Именно столько требуется времени для накопления денег на квартиру жителю соседнего Хабаровска, но накопить в этом городе надо несколько больше средней суммы – 2,71 млн рублей. Меньше всего на такую квартиру надо работать в таких крупных городах, как Челябинск и Тольятти – 3-3,2 года и накопить около 1,33 млн. рублей. Свой анализ эксперты сайта проводили на основе данных по октябрьским средним зарплатам горожан и ценам на жилье в исследуемых ими городах. К сожалению, они не объяснили, на какие деньги одинокому человеку предлагается жить, пока он не накопит себе на эту скромную квартиру площадью всего 33 кв. метра. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

