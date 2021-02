Туроператоры Приморья получат деньги за детей

Правительство Приморского края поддержит субсидиями краевых туроператоров, которые планируют маршруты для внутреннего туризма. В приоритете льготных программ — организация детских туров по территории региона, сообщили в правительстве Приморья.

В агентстве по туризму Приморского края отметили, что из-за пандемии коронавируса и вызванными ей ограничениями международного туризма меры господдержки сейчас сосредоточены на развитии внутреннего туризма. Эти региональные проекты направлены на создание качественных, разнообразных туристических продуктов и услуг, на повышение их доступности для людей и на совершенствование управления в сфере туризма Приморского края. «Проекты предусматривают широкий инструментарий, который позволит эффективно развивать все виды туризма, создать систему планирования развития туристических территорий и их управления, комфортные условия для формирования инфраструктуры туризма с привлечением инвесторов в проекты, новые рабочие места и увеличить количество поездок в регион», — рассказали в ведомстве. Всё это должно помочь в развитии смежных отраслей и формировании сопутствующих положительных социально-экономических эффектов. Особое внимание в льготной программе уделено повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Уже в этом году приморское агентство по туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности. Выделенные в рамках программы деньги пойдут на компенсацию затрат, связанных с организацией туристских поездок для детей по территории региона. «В текущем году мы планируем предоставить в порядке конкурсного отбора субсидии туроператорам Приморского края. Приоритет будет у тех участников рынка, которые предложит проекты организации групповых туров для школьников с отдаленных территорий Приморья», — рассказал глава агентства по туризму Владимир Щур. Стоит отметить, что в 2020 году с помощью краевой субсидии в Приморье оборудовали несколько мест туристического показа, в том числе пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русском и экологическую тропу на острове Попова.

