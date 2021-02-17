Туроператоры Приморья получат деньги за детей

Стоит отметить, что в 2020 году с помощью краевой субсидии в Приморье оборудовали несколько мест туристического показа, в том числе пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русском и экологическую тропу на острове Попова.