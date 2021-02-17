Туроператоры Приморья получат деньги за детей

Туроператоры Приморья получат деньги за детей

Сегодня, 17:51РынкиPhoto: Медиахолдинг1MiЗа субсидии от правительства придется побороться
Правительство Приморского края поддержит субсидиями краевых туроператоров, которые планируют маршруты для внутреннего туризма. В приоритете льготных программ — организация детских туров по территории региона, сообщили в правительстве Приморья.

В агентстве по туризму Приморского края отметили, что из-за пандемии коронавируса и вызванными ей ограничениями международного туризма меры господдержки сейчас сосредоточены на развитии внутреннего туризма.

Эти региональные проекты направлены на создание качественных, разнообразных туристических продуктов и услуг, на повышение их доступности для людей и на совершенствование управления в сфере туризма Приморского края.

«Проекты предусматривают широкий инструментарий, который позволит эффективно развивать все виды туризма, создать систему планирования развития туристических территорий и их управления, комфортные условия для формирования инфраструктуры туризма с привлечением инвесторов в проекты, новые рабочие места и увеличить количество поездок в регион», — рассказали в ведомстве.

Всё это должно помочь в развитии смежных отраслей и формировании сопутствующих положительных социально-экономических эффектов.

Особое внимание в льготной программе уделено повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Уже в этом году приморское агентство по туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности. Выделенные в рамках программы деньги пойдут на компенсацию затрат, связанных с организацией туристских поездок для детей по территории региона.

«В текущем году мы планируем предоставить в порядке конкурсного отбора субсидии туроператорам Приморского края. Приоритет будет у тех участников рынка, которые предложит проекты организации групповых туров для школьников с отдаленных территорий Приморья», — рассказал глава агентства по туризму Владимир Щур.

Стоит отметить, что в 2020 году с помощью краевой субсидии в Приморье оборудовали несколько мест туристического показа, в том числе пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русском и экологическую тропу на острове Попова.

Stories:
Туристическое ПриморьеКурс на ПриморьеОткроем ПриморьеМаршруты ПриморьяПриморский край
Related news:
БизнесВладивостокрынкисубсидииуслугитуризмльготыдети
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы