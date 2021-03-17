Импорт овощей и фруктов из Поднебесной набирает обороты

С начала года в Приморский край импортировано порядка 19 тыс. тонн свежих овощей, фруктов и ягод из Китая.

Как сообщили специалисты приморского Россельхознадзора, в Приморье уже вторую неделю наблюдается рост импорта овощей, фруктов и ягод из КНР. Так, с 1 по 8 марта 2021 года через приморские фитосанитарные контрольные посты прошло 2467,9 тонн продукции (за неделю до этого — 2223,2 тонн). Это значительно больше, чем месяцем ранее: в начале февраля из КНР поступило 1705,4 тонн овощей. Кроме того, в полтора раза вырос импорт мандаринов из Пакистана — с 1 по 7 марта из этой страны ввезено 978 тонн мандаринов (неделей ранее — 659,1 тонн). Отметим, однако, здесь наблюдается снижение ввоза: за первую неделю февраля 2021 года было импортировано 1542,6 тонн мандаринов из этой страны (неделей ранее — 209,9 тонн). Итоги третьей недели наблюдений также демонстрируют рост ввоза из КНР. С 8 по 14 марта овощей, фруктов и ягод из КНР через приморские фитосанитарные контрольные посты поступило 2 730,3 т продукции, что на 262,4 т больше объема плодоовощной продукции неделей ранее.

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