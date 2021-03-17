Ценам на сахар грозит стремительный рост

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России, выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится в отчете группы.

В среднем за весь прошлый год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7% — с 27,5 до 29,5 руб. за 1 кг. Понятное дело, что на Дальнем Востоке эти цифры можно смело умножать в двое, а то и втрое. Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, следует из отчета, пишет РБК. Выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году компания «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52% - до 142 тыс. т. Снижение продаж в четвертом квартале, связанное с сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует группа. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее. Нехватка сахара ожидается на фоне сокращения площади посевов сахарной свеклы и снижения ее урожайности, а также роста мировых цен в четвертом квартале, объяснял тогда гендиректор группы Максим Басов. В 2020 году площади посева сахарной свеклы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сократились на 19%, до 928 тыс. га, а из-за погодных условий урожайность свеклы упала по России на 25%: особенно сильное снижение было на юге страны из-за пересевов весной и засухи. В результате производство сахара сократилось на треть: в сезоне 2020/21 года (длится с августа по июль) отечественные заводы произведут, по оценке института, 5,2 млн т Сокращать посевы сахарной свеклы в 2020 году сельхозпроизводителям рекомендовал Минсельхоз из-за-того, что производство сахара в России еще в 2016 году превысило уровень потребления, в стране сформировались рекордные товарные запасы, а цены на сахар ставили его производство на грань рентабельности. В июне 2019 года оптовые цены на сахар достигли пятилетнего минимума и продолжили падать: по данным ИКАР, в ноябре 2019 на некоторых заводах цена килограмма сахара падала ниже 18 руб. В четвертом квартале 2018 года оптовая цена 1 кг сахара у «Русагро» составляла 34,9 руб. Рост цен на сахар и другие продукты в декабре 2020 года привлек внимание президента Владимира Путина: производства сахара достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности, а цена на него в рознице выросла на 71,5%, говорил президент на совещании по экономическим вопросам. Для стабилизации цен правительство приняло меры: до апреля производители и торговые сети зафиксировали цены на сахар и подсолнечное масло, а для зерновых и масличных введены экспортные квоты и пошлины. Минэкономразвития также предлагало установить экспортную пошлину на подсолнечное масло, но пока эта мера не вводилась. Для стабилизации цен на сахар Минсельхоз также предложил в 2021 году увеличить посевные площади сахарной свеклы: сельхозпроизводители засеют этой культурой около 1 млн га — на 14,4% больше, чем год назад. По прогнозам министерства, это позволит произвести не менее 40 млн т сахарной свеклы, из которой получится около 6 млн т сахара — достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и сформировать запасы для стабильной ситуации на рынке, указывали в Минсельхозе. Меры по ограничению экспорта «не совсем идут на пользу» долгосрочной стратегии по наращиванию поставок российской сельхозпродукции за рубеж, говорил владелец «Русагро» Вадим Мошкович на прошедшей на прошлой неделе встрече Путина с предпринимателями. Цены растут не только на сельхозпродукцию, но и на средства защиты растений, удобрения и топливо, и из-за того что введены экспортные пошлины, сельхозпроизводитель оказывается «зажат меж двух огней» — его доходы резко сужаются, и сокращаются возможности инвестиций в расширение производства. Путин ответил, что правительство должно учитывать объективные факторы, такие как рост цен на энергоносители и интересы бизнеса, но подчеркнул, что абсолютный приоритет для него — польза для граждан.

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