Дальний Восток отправляет по железной дороге до 15 тысяч тонн рыбной продукции ежедневно

Дальний Восток отправляет по железной дороге до 15 тысяч тонн рыбной продукции ежедневно
Дальний Восток отправляет по железной дороге до 15 тысяч тонн рыбной продукции ежедневно
17 марта, 14:13РынкиФото: 1Miтематическое фото
За февраль 2022 года по железной дороге в регионы России из Приморья было отправлено более 56 тысяч тонн рыбной продукции. По данным Росрыболовства региона, это минтай, скумбиря, сельдь, лососевые, сардина, треска и даже рыбная мука.

В города Сибири, Урала, Московского региона рыбной продукции поставлено на 15.7% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает объединённая пресс-служба Росрыболовства.

«РЖД» разработано порядка 40 расписаний контейнерных поездов, следующих с Дальнего Востока в европейскую часть России — более чем на 70 станций назначения.

За такими поездами установлен постоянный диспетчерский контроль. В итоге рыбопродукция доставляется

к месту назначения в сжатые сроки, к примеру, в Московский регион — за 10-11 суток.

Всего с начала года отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной продукции (+50,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Ведущаяся в течение последних 5 лет работа по модернизации отрасли именно в новых реалиях показывает стабильность рыбохозяйственного комплекса: рост эффективности уловов за счет обновления рыбопромыслового флота; расширение ассортимента рыбной продукции на прилавках магазинов — филе, мяса и фарша рыб, консервов — за счет запуска в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования.

Российские рыбаки полностью насыщают рыбой внутренний рынок страны, а построенный благодаря программе инвестквот 21 рыбоперерабатывающий завод обеспечивает россиян продукцией более высокого качества.

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ПриморьеДальний ВостокРыбный день
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