Дальний Восток отправляет по железной дороге до 15 тысяч тонн рыбной продукции ежедневно

За февраль 2022 года по железной дороге в регионы России из Приморья было отправлено более 56 тысяч тонн рыбной продукции. По данным Росрыболовства региона, это минтай, скумбиря, сельдь, лососевые, сардина, треска и даже рыбная мука.

В города Сибири, Урала, Московского региона рыбной продукции поставлено на 15.7% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает объединённая пресс-служба Росрыболовства. «РЖД» разработано порядка 40 расписаний контейнерных поездов, следующих с Дальнего Востока в европейскую часть России — более чем на 70 станций назначения. За такими поездами установлен постоянный диспетчерский контроль. В итоге рыбопродукция доставляется к месту назначения в сжатые сроки, к примеру, в Московский регион — за 10-11 суток. Всего с начала года отправлено 115,2 тыс. тонн рыбной продукции (+50,5% к аналогичному периоду прошлого года). Ведущаяся в течение последних 5 лет работа по модернизации отрасли именно в новых реалиях показывает стабильность рыбохозяйственного комплекса: рост эффективности уловов за счет обновления рыбопромыслового флота; расширение ассортимента рыбной продукции на прилавках магазинов — филе, мяса и фарша рыб, консервов — за счет запуска в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования. Российские рыбаки полностью насыщают рыбой внутренний рынок страны, а построенный благодаря программе инвестквот 21 рыбоперерабатывающий завод обеспечивает россиян продукцией более высокого качества.

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