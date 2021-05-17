Приморские рыбаки увеличили поставки морепродуктов на запад России

Переориентация поставок российской рыбы уже приносит положительные результаты. РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья в январе–апреле. Так, за четыре месяца 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено свыше 189,1 тыс. тонн рыбной продукции (+13,5% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в апреле погружено более 52,9 тыс. тонн (+47,3% к апрелю 2020 года).