"Дом-2" решено поддерживать из госбюджета

Тем временем, владивостокские участники сомнительного шоу даже постеснялись вернуться в родной город Экономист Юрий Пронько раскрыл весьма неприглядную сторону финансирования голубых экранов в России. Так, государство решило бросить миллиарды рублей из казны на поддержку телеканалов, которые производят развлекательный контент сомнительного качества. Эксперт отметил: на фоне того, что народ всё меньше смотрит телевизор, "правительство продолжает финансировать за наш с вами счёт самую настоящую органику". Об это материал на сайте «Царьград». Об этом ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько говорил в своей авторской программе "Сухой остаток". Он напомнил, что российское Министерство связи подготовило поправки в закон "О СМИ", которые позволят как минимум десяти развлекательным телеканалам - ТНТ, "Пятнице", ТВ-3, СТС и другим получать субсидии из государственного бюджета на вещание в небольших населённых пунктах России. "Оказывается, нам повысили налоги и пенсионный возраст для того, чтобы мы с вами, российские налогоплательщики, оплатили доставку сигнала ТНТ, ТВ-3 и других развлекательных каналов в отдалённые населённые пункты страны. Теперь "Дом-2" смогут смотреть в отдалённых деревнях и посёлках, правда, это удовольствие оплатим мы с вами из своих кошельков", - негодует экономист. Пока все кабельные и спутниковые операторы распространяют обязательные общедоступные каналы на безвозмездной основе. К таким относятся десять каналов первого цифрового мультиплекса: Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ТВЦ… Минфин тем временем выделит каналам только ВГТРК более 24 млрд рублей. "Если решение одобрит Госдума, Первый канал получит более 6,5 млрд, не обделят, за наш с вами счёт, и других федералов. Им причитается, причём каждому, по нескольку миллиардов рублей", - уточняет Пронько. Он добавляет, что при этом всё меньше людей в принципе смотрят ТВ и встретить человека, который вообще не имеет дома телевизора, можно весьма часто. "Но правительство продолжает финансировать за наш с вами счёт самую настоящую органику, которая льётся с голубых экранов", - удивляется эксперт. Тем более его изумляет, что чиновники уже обсуждают следующий шаг - финансирование доставки сигнала ТНТ, ТВ-3, "Пятницы" и так далее в отдалённые населённые пункты - "за наш с вами счёт". "Ежегодно на доставку этого органического контента потребуется 11 млрд рублей. Когда эти каналы вещали в "аналоге", их общие затраты на распространение сигнала не превышали 500 млн. Цитирую пояснительную записку к проекту решения: "По аналогии с компенсацией расходов вещателей телеканалов первого мультиплекса, законопроект предлагает за счёт средств федерального бюджета покрывать расходы вещателей телеканалов второго мультиплекса, если такие расходы связаны с эфирным цифровым наземным вещанием таких телеканалов на территориях малочисленных населённых пунктов", - раскрывает Пронько. Ведущий приходит к выводу, что чиновники "пробили очередное дно". "Они захлёбываются от денег, профицит в два триллиона, но принимают решение финансировать тех, кто имеет британские, кипрские, израильские гражданства и виды на жительство в Италии, Испании и на Мальте. Финансировать за наш с вами счёт персонажей с "низкой социальной ответственностью". Даёшь в каждую деревню, в каждый посёлок ту органику, которую наблюдают жители больших и средних городов России!" - иронично отмечает эксперт. Как известно, участники «Дома 2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко побоялись покидать популярную «телестройку» и возвращаться во Владивосток. Ольга неоднократно говорила, что планирует остаться жить в Москве и даже копит на квартиру в столице. Однако поклонники шоу уверены, что у четы Дмитренко нет необходимой суммы, чтобы покинуть телепроект, а возвращаться во Владивосток они боятся, так как ранее Дмитрия уже избили в родном городе за то, что он опозорил Приморье на всю страну. Поэтому Ольга и Дмитрий продолжают терпеть унижения от участников и руководства телестройки, так как по возвращению во Владивосток они не смогут избежать косых взглядов и осуждений со стороны жителей города. Фото ТНТ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

