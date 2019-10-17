"Дом-2" решено поддерживать из госбюджета

Как известно, участники «Дома 2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко побоялись покидать популярную «телестройку» и возвращаться во Владивосток. Ольга неоднократно говорила, что планирует остаться жить в Москве и даже копит на квартиру в столице. Однако поклонники шоу уверены, что у четы Дмитренко нет необходимой суммы, чтобы покинуть телепроект, а возвращаться во Владивосток они боятся, так как ранее Дмитрия уже избили в родном городе за то, что он опозорил Приморье на всю страну.