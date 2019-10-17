Средняя стоимость квадрата во Владивостоке может взлететь до 150 тыс. рублей

Средняя стоимость квадрата во Владивостоке может взлететь до 150 тыс. рублей

17 октября 2019, 14:42
Рынки
На рынке недвижимости столицы ДФО ситуация с высоким ценовым порогом жилых объектов продолжает усугубляться

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