Один из крупнейших мировых гостиничных операторов создаст сеть отелей в Приморье

Первый объект гостиничной индустрии одного из брендов AccorHotels должен появиться в Приморье в этом году. Инвестпривлекательность Приморья как территории для создания сети отелей обсудили 15 января зампред правительства региона Константин Шестаков и гендиректор компании Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Константин Шестаков отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, из-за которой значительно сократилась активность в области индустрии гостеприимства во всем мире, правительство Приморья убеждено в необходимости развития этой сферы экономики. «Ограничения будут сняты, и мы хотим встретить наших гостей в максимальной готовности к работе. Более того, мы прикладываем все усилия к повышению качества услуг в Приморье. Ваша компания приносит свои высокие корпоративные стандарты в регионы, в которые вы заходите со своими проектами. Поэтому мы будем рады сотрудничать», — отметил он, обращаясь к Алексису Делароффу. В качестве одного из примеров такой деятельности Шестаков рассказал о проекте создания гостиницы в историческом здании в центре Владивостока. Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства, конкурсные процедуры, в ходе которых будет определен инвестор, проходят в настоящее время. По словам зампреда приморского Правительства, это пилотный проект, опыт реализации которого в дальнейшем будет тиражирован. Напомним, что инвестор, реализующий проект на условиях ГЧП, может претендовать на использование государственного имущества, бюджетных средств и государственных гарантий в случае необходимости оформления кредита. Ему оказывают административную поддержку, в частности помогают в оформлении лицензий, разрешительной документации По словам Алексиса Делароффа, в настоящее время Accor New East Europe ведет переговоры по трем проектам в области гостиничного бизнеса в Приморье. «Один из проектов уже находится в стадии реализации, ведется стройка. Я прилетел сюда, чтобы финализировать подписание соглашения по брендированию этого объекта. Ожидается провести эту работу в течение ближайших нескольких месяцев, после чего мы сможем сделать официальное объявление. Два других проекта активно обсуждаются, что тоже, скорее всего, приведет к подписанию договоров», — рассказал он. Ранее, более года назад Алексис Деларофф рассказывал в одном из интервью о планах по освоению региона: «Проект, который мы рассматриваем во Владивостоке — очень продвинутый, и мы не сомневаемся, что если под ним подпишемся, он откроется». Специалисты Инвестиционного агентства края, принявшие участие во встрече, продемонстрировали инвестору возможные площадки для реализации инициативы, рассказали об их преимуществах и о возможностях для ведения бизнеса в Приморье в целом. «Владивостоку и Приморью необходимы современные гостиницы. Многие имеющиеся площадки уже устарели. Новые объекты позволят подчеркнуть статус Владивостока не только как столицы Дальнего Востока, но и одной из важных точек на карте всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнула заместитель директора Инвестагентства Елена Демиденко.

