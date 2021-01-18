Один из крупнейших мировых гостиничных операторов создаст сеть отелей в Приморье

Как сообщили в пресс-службе правительства, Константин Шестаков отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, из-за которой значительно сократилась активность в области индустрии гостеприимства во всем мире, правительство Приморья убеждено в необходимости развития этой сферы экономики. «Ограничения будут сняты, и мы хотим встретить наших гостей в максимальной готовности к работе. Более того, мы прикладываем все усилия к повышению качества услуг в Приморье. Ваша компания приносит свои высокие корпоративные стандарты в регионы, в которые вы заходите со своими проектами. Поэтому мы будем рады сотрудничать», — отметил он, обращаясь к Алексису Делароффу.