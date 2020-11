Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье

Абсурдный запрет на ввоз фруктов обещают снять после инспекции китайских хозяйств

Абсурдный запрет на ввоз фруктов обещают снять после инспекции китайских хозяйств Россия и Китай будут продолжать углублять сотрудничество, в том числе в торговле сельхозпродукцией. В ближайшей перспективе речь идет о снятии ограничений для китайских поставщиков косточковых культур. А это значит, что на прилавки Приморья вернутся китайские персики, яблоки и нектарины. «Мы последовательно работаем над устранением барьеров, которые ограничивают развитие торговли сельхозпродукцией. Речь идет о поставках в Китай российской сои, пшеницы и ряда других культур», - заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. На встрече были обсуждены перспективы и возможные решения по снятию в ближайшее время ограничений для китайских поставщиков косточковых культур, сказал он. РФ запретила поставки косточковых и семечковых культур из Китая с 10 августа этого года. Причиной, по данным Россельхознадзора, стали «продолжающиеся случаи поставок растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами». Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. По данным Россельхознадзора, ее ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. В том числе более 180 тыс. тонн приходится на цитрусовые, более 190 тыс. тонн - на яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым - яблоки, груши, айва. Кроме того, Китай поставляет в РФ более 80 тыс. тонн томатов в год, порядка 53 тыс. тонн продовольственного картофеля, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока. В настоящее время российские специалисты готовятся к инспектированию мест выращивания плодов в Китае. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter