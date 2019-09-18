Китайские персики и яблоки скоро вновь вернутся в Приморье

Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. По данным Россельхознадзора, ее ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. В том числе более 180 тыс. тонн приходится на цитрусовые, более 190 тыс. тонн - на яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики. К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым - яблоки, груши, айва. Кроме того, Китай поставляет в РФ более 80 тыс. тонн томатов в год, порядка 53 тыс. тонн продовольственного картофеля, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока.