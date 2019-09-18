Во Владивостоке начала работу одна из крупнейших компаний Китая

Во Владивостоке начала работу China Telecom, одна из трех крупнейших телекоммуникационных компаний Китая. Этой первый региональный офис China Telecom в России, офис в Москве был открыт еще в 2012 году. Региональным директором ООО «Чайна Телеком» (российская «дочка» China Telecom) на Дальнем Востоке назначена ПЯО Тэнфэй (Бонни). «Мы планируем расширять клиентскую базу в трех дальневосточных регионах, включая B20, B2B, B2G и т.д. Для этих трех категорий клиентов мы будем предоставлять услуги на основе имеющегося опыта в области связи и цифровых реформ в Китае и России. Мы открыты для обсуждения различных бизнес-моделей и персонализированных решений, а также хотим работать с местными компаниями для обеспечения реализации наших проектов. Предполагается, что Дальневосточный офис будет поддерживать высокий темп строительства информационной инфраструктуры на российском Дальнем Востоке и будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в области информационных технологий между Китаем и Россией, - сказала г-жа Пяо. Гендиректор ООО «Чайна Телеком» МА Гуани отметил, что China Telecom стал первым китайским оператором связи, который вышел на российский рынок. По его словам, компания уделяет большое внимание организации новых трансграничных соединений сетей с российскими партнерами. «В настоящее время существуют прямые соединения в Суйфэньхэ, Хэйхэ и Маньчжурии, так и непрямые, транзитом через Монголию и Казахстан. «Чайна Телеком» имеет необходимые лицензии на ведение бизнеса в сфере местной связи, построены собственные узлы связи в Москве и Владивостоке, которые дают возможность предоставлять комплексные информационные услуги для китайских и российских компаний», - сказал глава «Чайна Телеком». Заместитель генерального директора China Telecom (Европа) ЮЙ Юань пояснила, что компания накопил богатый практический опыт в реализации крупных проектов, таких как «умный город», электронные государственные службы, городское управление, IOT, «умный дом» и других. «China Telecom также активно участвует в строительстве «Цифрового шелкового пути». Постепенно формируется широкополосная, многоадресная, высококачественная управляемая сеть связи Евразии. Россия является одной из самых близких стран проекта «пояса и пути». Мы надеемся поделиться возможностями цифрового, сетевого и интеллектуального развития с российским правительством и предприятиями, чтобы совместно построить «Цифровой шелковый путь» и поделиться плодами цифровой экономики», - сказала она. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото автора.