К 23 февраля мужчины могут получить «Марусю» с доставкой на дом

Ищите умный, технологичный и запоминающийся подарок ко Дню защитника Отечества? Такой найдется в арсенале сервисов «Ростелекома». Чтобы приобрести любой из них, вам не нужно будет стоять в очередях и тратить время на дорогу до магазина — сотрудники компании доставят гаджеты домой.

Для тех, кто ценит свое время и хочет упростить взаимодействие с домашней техникой, можно подарить умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». С утра она расскажет о погоде и ситуации на дорогах, поделится последними спортивными новостями и напомнит о предстоящей встрече. Вечером позвонит другу, поставит будильник и станет диджитал-няней ребенку. А в выходные благодаря «Марусе» можно вообще не вставать с дивана: попросите ее заказать еду, включить плейлист в Spotify или в «ВКонтакте» или любимый сериал в видеосервисе Wink. Система «Умный дом» станет удачным подарком тому, кто ценит функциональность и любит держать все под контролем. Сервис простой и понятный, им можно пользоваться в ежедневном режиме без особых усилий и потери времени. С помощью технологий «Умного дома» можно удаленно контролировать бытовые приборы, а еще создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки. В систему входит датчик движения, который можно установить в прихожую, гостиную или любую комнату. Если он заметит какое-то движение, пока никого нет дома, вы получите уведомление на телефон. Управлять системой можно через любой гаджет, подключенный к интернету. Комплект «Умного дома» дополняет камера видеонаблюдения, чтобы за происходящем в доме можно было еще и наблюдать. С этими умными сервисами можно погрузиться в работу и учёбу или уехать отдыхать, и на сто процентов быть уверенным в том, что дом и родные в порядке. Любителям гейминга понравится домашний Wi-FI-роутер «Игровой» с искусственным интеллектом от «Ростелекома» и Huawei. Он уже поддерживает 18 популярных онлайн-игр, среди которых CS: GO, Dota 2, Fortnite, APEX Legends, Overwatch, Destiny 2. Устройство минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Обращаем внимание на то, что роутер работает только на сетях «Ростелекома», построенных по технологии GPON. «Учитывая многообразие полезных цифровых сервисов, представленных на рынке, уже не хочется дарить близким только привычные и традиционные подарки. Гаджеты от „Ростелекома“ точно станут приятным и желанным сюрпризом для всех мужчин в вашем окружении. Подборку, представленную выше, можно дополнить ТВ-приставкой Wink+, которая пригодится киноману, или подпиской на „Ростелеком Книги“ для того, кто не мыслит жизнь без книг», — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. Подробную информацию об умной колонке с голосовым ассистентом «Маруся», системе «Умный дом» и Wi-FI-роутере «Игровой» можно получить на сайте компании https://primorye.rt.ru/ либо по телефону горячей линии 8 800 1000 80 00. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA (RU)».

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