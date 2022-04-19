Прогноз на беринговоморскую путину минатая 2022

За 10 лет исследований с 2010 по 2021 годы биомасса восточноберинговоморского минтая в Беринговом море в настоящее время находится на уровне близком к среднему.
Температура воды в Беринговом море в течение 2022 г. будет близкой к среднемноголетним показателям. Сезонный прогрев вод весной и в начале лета, осеннее выхолаживание, в том числе в северо-западной части моря, будут близкими к условиям умеренно теплого года. Летом 2022 г. интенсивность Дальневосточной депрессии и Северотихоокеанского антициклона в целом может быть в пределах «нормы». В августе над Беринговым морем будет наблюдаться активизация циклонической деятельности.
Численность предпочтительной пищи минтая — зоопланктона крупной фракции в 2022 г. прогнозируется на относительно невысоком уровне, как в восточной, так и в северо-западной части Берингова моря. Температура воды и региональные особенности распределения зоопланктона не будут лимитировать распространение минтая в российские воды в весенне-летний период.
Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне в 2022 г. в соответствии сприказом Министерства сельского хозяйства РФ № 711 от 19.10.2021 г. определен в объеме 409,7 тыс. тонн, в Чукотской зоне — 5 тыс. тонн. В Карагинской подзоне ОДУ западноберинговоморского минтая установлен в объеме 60,7 тыс. тонн.
В 2022 г. в Западно-Беринговоморской зоне в летне-осенний период среди рыбы промыслового размера в пелагиали будет преобладать минтай поколения 2018 г., рыба поколений 2016–2017 гг. будет менее многочисленной. Среди старшевозрастного минтая, который распространен в основном в придонном слое, доминируют поколения 2014–2015 гг.
Распространение минтая всех возрастных групп в Западно-Беринговоморскую зону будет значительным уже в начале летнего периода. Обратная миграция минтая в юго-восточном направлении, в том числе в восточную часть Берингова моря, может начаться в конце летнего и начале осеннего периода. В прошлогоднюю путину активизация промысла в первой половине лета возымела положительный эффект, освоение ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне составило 87,6%.
Более подробный прогноз будет опубликован уже в ближайшее время.