Прогноз на беринговоморскую путину минатая 2022

Температура воды в Беринговом море в течение 2022 г. будет близкой к среднемноголетним показателям. Сезонный прогрев вод весной и в начале лета, осеннее выхолаживание, в том числе в северо-западной части моря, будут близкими к условиям умеренно теплого года. Летом 2022 г. интенсивность Дальневосточной депрессии и Северотихоокеанского антициклона в целом может быть в пределах «нормы». В августе над Беринговым морем будет наблюдаться активизация циклонической деятельности.