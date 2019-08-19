"Фрегат-2": квартиры на любой вкус с отделкой из лучших материалов от "Леруа Мерлен"!

Именно в доме №3 застройщиком ЖК «Фрегат-2» совместно с компанией «Леруа Мерлен», которая в июне открыла гипермаркет строительных и отделочных материалов в пригороде Владивостока, недавно был оборудован новый шоу-рум. Международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, выполнила ремонт в одной из квартир. В отделке квартиры использовались материалы только от «Леруа Мерлен». В ближайшее время шоу-рум будет наполнен мебелью и станет еще уютнее и нагляднее.