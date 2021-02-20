Во Владивостоке возвели элитный небоскреб

В самом центре Владивостока на берегу Амурского залива построили многофункциональный жилой комплекс. Это высотное монолитное 44-этажное здание с трехуровневой встроено-пристроенной стилобатной частью, которая включает в себя подземный паркинг более чем на 200 машино-мест и технические помещения.

Как сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, его ввело в эксплуатацию совместное предприятие «Строитель». Территория объекта благодаря размерам и своему расположению позволила создать уникальное безопасное пространство «класса люкс» в самом центре города. При строительстве использовались высококачественные экологически чистые материалы, монолитные технологии. Здание обеспечено современными инженерными системами, навесным вентилируемым фасадом из натурального камня в сочетании с трехслойным каленым стеклом с кассетами из нержавеющей стали и витражами. Около 220 квартир со свободной планировкой, панорамными видами на город и потолками от 3.3-3.6 метра уже выставлены на продажу. Около 220 квартир со свободной планировкой, панорамными видами на город и потолками от 3.3-3.6 метра уже выставлены на продажу Фото: erdc.ru Генеральный директор ООО СП «Строитель» Станислав Малафеев считает, что жилой комплекс «Аквамарин» задал новый стандарт строительства жилой недвижимости не только на Дальнем Востоке, но и в России. «Мы учли все технологии установки фасада, который повышает теплоемкость и дает новые возможности для дизайна. До нас ни один застройщик в Приморском крае не использовал такие системы, которые при этом обеспечивают гарантию внешнего вида на срок более века. Помимо этого, мы одними из первых на Дальнем Востоке применили централизованные системы кондиционирования и вентиляции, системы вертикальной подачи воды и бесшумные высокоскоростные лифты с контролем перепада давления», — подчеркивает резидент свободного порта Владивосток. По оценке риелтора проекта, уникальное расположение во многом обуславливает его знаковость. Проект реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». «Во Владивостоке практически отсутствуют жилые комплексы с благоустроенной территорией большой площади, видовыми характеристиками квартир, возможностью приобретения места для катера и развитой транспортной инфраструктурой. Кроме того, объем предложения квартир по проекту „Аквамарин“ составит порядка 25% от годового объема рынка Владивостока», — поясняет руководитель агентства недвижимости «ТУНЭС» Оганес Бабаджанян. «Резидент СПВ вложил в реализацию проекта 4 200 млн рублей, что в конечном счете позволит получить бюджетный эффект с объемом налоговых отчислений за 10 лет в размере около 19,5 млн рублей, — добавил директор департамента резидентской политики АО „КРДВ“ Сергей Скалий. — В общей сложности, на сегодняшний день 2112 компаний ведут инвестиционную деятельность в статусе резидента свободного порта Владивосток и реализуют проекты на сумму около 1,1 трлн рублей, в результате порядка 89 тыс. дальневосточников получат рабочие места».

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