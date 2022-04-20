Минстрой России сделал квадратный метр в Приморье самым дорогим

Ведомство официально зафиксировало, что в течение II квартала 2022 года самое дорогое жильё — на Дальнем Востоке, а из территорий ДФО пальма первенства по дороговизне — у Приморского края.

Министерство строительства Российской Федерации традиционно определяет средние рыночные показатели стоимости квартир по регионам. Цифры, которые будут учитываться в течение апреля, мая и июня этого года, прописаны в приказе ведомства от 29 марта № 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2022 года», который на днях опубликован официально. Стоимость квадратного метра выросла — где-то на доли процента, а где-то более чем на треть. Среди регионов Дальнего Востока первое место в рейтинге дороговизны жилья отведено Приморью с 122 177 рублями за «квадрат». Следом — Сахалинская область (116 744 рубля) и Камчатка (111 847 рублей). За пределами тройки лидеров — Якутия (111 274 рубля за жилой квадратный метр), Хабаровский край (110 014 рублей), Амурская область (106 830 рублей), Магаданская область (105 723 рубля), Еврейская автономия и Чукотский автономный округ с одинаковой стоимостью квадратного метра жилья в 105 513 рублей, Забайкалье (88 297 рублей) и Бурятия (76 711 рублей). Если сравнивать с первым кварталом 2022 года, то цены в понимании Минстроя РФ поднялись: в Камчатском крае на 39,51%,

в Магаданской области на 10,42%,

в Республике Бурятии на 9,01%,

в ЕАО и ЧАО на 7,96%,

в Амурской области на 5,82%,

в Приморском крае на 4,95%,

в Республике Саха (Якутии) на 4,54%,

в Хабаровском крае на 2,93%,

в Забайкальском крае на 2,55%,

в Сахалинской области на 0,02%. Дальневосточный федеральный округ остаётся лидером по средней стоимости «квадрата» — 105 513 рублей, опережая другие федеральные округа. Второе место у Северо-Западного ФО со стоимостью 78 257 рублей, третье — у Центрального ФО — 74 823 рубля. В Южном ФО средняя стоимость «квадрата» — 72 198 рублей, в Сибирском ФО — 71 757 рублей, в Уральском ФО — 70 168 рублей, в Приволжском ФО — 63 975 рублей. Меньше всего жильё стоит в Северо-Кавказском ФО — 47 933 рубля за квадратный метр. Уточним, что прописанная в приказе федерального профильного министерства стоимость жилого квадратного метра применяется при расчёте размеров социальных выплат для граждан, которые в силу принадлежности к различным категориям льготников могут рассчитывать на выплаты из федерального бюджета. Использовать эти деньги, соответственно, можно на приобретение или строительстве квартиры либо своего дома. На подобные выплаты могут рассчитывать, например, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, те, кто переезжает из районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований. В Приморском крае на 2022 год запланировано выдать льготникам 42 сертификата на улучшение жилищных условий. Кстати, методика расчёта стоимости квадратного метра для Дальнего Востока отличается от той, что используют для всех остальных округов. Стоимость в ДФО устанавливают только по цене первичного рынка жилья.

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