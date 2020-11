Падение цен на новое жилье во Владивостоке подвергли сомнению

Приморские эксперты категорически не согласны с московскими специалистами

Завершающийся 2019 год был богат на неожиданности. Одной из них для Владивостока оказалось серьезное падение цен на новое жилье, которое к Новому году отодвинуло его в рейтинге самых дорогих городов страны с четвертого места на пятое. Это падение заметил федеральный портал «Мир квартир». Притом что по 70 городам России с населением свыше 300 000 человек, по его данным, средняя цена квадрата в новострое, за исключением элитного, за год выросла на 8,7%, во Владивостоке она снизилась на 4,9% и составила 94 951 рубль. Лишь в Смоленске новое жилье подешевело сильнее – на 5,8%. Теперь по цене квадрата новостроя впереди Владивостока с положительной динамикой оказались Москва – 221 891 рубль (+10,9%), Санкт-Петербург – 126 612 (+11,6%), Сочи – 121 018 (+21%) и Московская область – 97 430 рублей (+8,3%). Для других дальневосточных городов в отличие от Владивостока эксперты заметили существенный рост средней цены квадрата в новострое. В Якутске она составила 82 082 рубля (+14,4%), и это 7 место в рейтинге, а в Хабаровске 80 981 рубль (+18,8%) – 8-е место, в Улан-Удэ 47 419 (+2,3%). При средней по всем 70 городам цене «квадрата» нового жилья – 59 327 рублей. Любопытно, что в «догоняющей» Владивосток тройке у Якутска и Хабаровска очень небольшие шансы в будущем вырваться вперед. А вот с Казанью сложнее. При цене «квадрата» 87 800 рублей (6-е место), она все же смогла отодвинуть Владивосток с 5-го на 6-е место рейтинга по другому показателю – средней цене квартиры предлагаемой в новых многоквартирных домах. В главном городе Татарстана она составила 5 078 704 рублей (рост цены на 12,1%), в то время, как во Владивостоке – 4 977 400 рублей (падение на 7,7%). Сильнее, на 9,5%, падение было только в Смоленске. Вероятно, заметном удешевление квартир в новострое во Владивостоке связано с заметным увеличением предложения в новых домах жилых помещений небольшой площади. Кстати, и другие города первой пятерки с самыми дорогими ценами предложения на среднюю квартиру в этом году показала положительную динамику. На первом месте с большим отрывом от других городов страны по-прежнему Москва – 13 059 640 рублей (+10,9%), затем Санкт-Петербург – 7 994 479 (+11,6%), Сочи – 7 859 369 (+21%) и Московская область – 5 108 489 рублей (+8,3%). В Хабаровске средняя квартира в новострое предлагалась за 4 567 523 рублей (+21,5%), в Якутске – 4 004 002 (+15,8), в Улан-Удэ – 2 237 477 рублей (+7,7%). Кстати, за 2019 год средняя цена квартиры по всем 70 крупным городам России, по которым был составлен рейтинг, выросла на 9,7% и достигла 3 371 853 рубля. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО считает, что падение средней цены новостроя во Владивостоке связано с тем, что он относится к тем городам, где в связи с переходом с долевого строительства в прежнем виде на проектное финансирование: «Застройщики сыграли на опережение в прошлом году, взвинтив цены. А сейчас им приходится первыми опускать их, так как спрос не поспевает за этим ростом. Плюс, некоторые застройщики демпингуют, отчаянно пытаясь выжить». В целом снижение цены квадрата в многоквартирных новостойках затронуло лишь 11 крупных городов страны, а в 59 городах квадрат подорожал. Генеральный директор владивостокской компании ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ выразил сомнение, что оценка рынка нового жилья во Владивостоке экспертами «Мира квартир» объективна. По его мнению, никакого падения цен квадрата в этом году по объектам застройщиков, ведущих жилищное строительство в городе, не наблюдалось. Более того, даже в преддверии Нового года заметных скидок на этот раз по строящимся жилым домам практически не предлагалось. Повысившийся спрос в результате введения в конце года «Дальневосточной ипотеки» под 2% для молодых семей не дал шанса подешеветь предложению квартир в приморском новострое. На фото: Жилье в новых домах Владивостока успешно дешевеет в графиках экспертов, но не в конкретных предложениях компаний . Фото автора. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

