Спрос на «приморский иммуномодулятор» демонстрирует стабильный рост

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, производство меда второй год подряд стабильно составляет почти 6 тысяч тонн. Постоянно ведется работа над повышением качества продукции.

Так, в сентябре 2020 года в Приморье прошел первый в стране бизнес-акселератор «Энергия пчеловодства», где ведущим производителям меда края рассказали о технологиях производства меда экспортного качества. Также ежегодно в течение пяти лет в крае проходит фестиваль «Медовое раздолье». На юбилейном пятом фестивале в Анучино установили памятник пчеле Photo: Восток-Медиа Экологически чистый продукт, собранный в дикой природе Уссурийской тайги, способствуют повышению иммунитета и пользуется большим спросом на Дальнем Востоке. «Приморский липовый мед является природным иммуномодулятором. В прошлом году спрос на него из соседних регионов Дальнего Востока увеличился до 50%. Кроме того, около 1 тысячи тонн было экспортировано в Китай», - прокомментировали в региональном минсельхозе. На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч ульев, производством меда занимаются 6,5 тысяч человек. Подготовка к следующему медосбору начнется в марте–апреле, когда пчеловоды начнут выставлять ульи с пчелами после зимовки. «Натуральный липовый мед и продукцию пчеловодства можно будет приобрести в том числе на сельскохозяйственных ярмарках», - добавили специалисты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter