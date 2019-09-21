Красная рыба на Дальнем Востоке стремительно дорожает

Так, например, при оптовых закупках в центральной части России килограмм горбуши стоит 155 рублей, на Дальнем Востоке цена чуть ниже – 125 рублей за килограмм. А кета стала дороже для потребителей центральных регионов России на 47 процентов, ее стоимость превышает 250 рублей за килограмм.