Красная рыба на Дальнем Востоке стремительно дорожает

Стоимость килограмма рыбы кое-где возросла на 40 процентов - причина очевидна

Стоимость килограмма рыбы кое-где возросла на 40 процентов Министерство сельского хозяйства подготовило отчет «О ситуации на рынке рыбы», в документе говорится, что из-за снижения улова значительно увеличились цена на красную рыбу. Стоимость килограмма рыбы возросла во всех регионах страны примерно на 40 процентов. Так, например, при оптовых закупках в центральной части России килограмм горбуши стоит 155 рублей, на Дальнем Востоке цена чуть ниже – 125 рублей за килограмм. А кета стала дороже для потребителей центральных регионов России на 47 процентов, ее стоимость превышает 250 рублей за килограмм. Цена на красную рыбу в розничной продаже тоже не осталась прежней. Представитель одного из крупных сетевых магазинов подтвердила увеличение розничных цен на горбушу и кету в среднем на 15 процентов. Примечательно, что улов горбуши не одинаков год от года. Так, например, считается, что четные года являются «рыбными», а в нечетные – улов в значительной степени снижается. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

