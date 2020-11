Во Владивостоке скоро может не остаться китайских туристов

Госдума решила подпилить сук, на котором сидит российский туризм

Госдума решила подпилить сук, на котором сидит российский туризм В Госдуме озабочены ростом «серого» въездного туризма из КНР. Из-за этого бюджет РФ ежегодно недополучает миллиарды рублей. России нужно сделать так, чтобы доходы от туристов из Поднебесной шли в нашу экономику, а не какую-либо другую, заявили «Известиям» в комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи нижней палаты парламента. Там отметили, что в ближайшее время рассмотрят закон об аккредитации гидов — это позволит изменить ситуацию. В китайском посольстве инициативу поддержали, признав, что проблема «серого» рынка действительно существует и волнует она не только Москву. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Известиям» подтвердили: сложности есть, но призвали не рубить сплеча, а вместо этого привлекать больше туристов из КНР силами проверенных российских агентств. Свои люди сочтутся По данным погранслужбы ФСБ, за 2018 год в рамках безвизового режима для туристических групп (действует между Россией и КНР с 2000 года) нашу страну посетили свыше 1,06 млн китайских граждан. Индивидуальные поездки с целью туризма совершили менее 200 тыс. человек. По оценке агентства «Мир без границ», в среднем китайский турист тратит в поездке около $530, учитывая это, можно предположить, что на въездном туризме из КНР Россия за 2018 год должна была заработать свыше 40 млрд рублей. Однако весомые суммы на китайском направлении РФ ежегодно теряет из-за «серого» туризма — огромное количество граждан Поднебесной приезжает в Россию через турфирмы КНР со своими экскурсоводами, посещает лишь китайские магазины или заведения, конечными выгодоприобретателями которых значатся граждане КНР. Обедают такие туристы почти всегда только в китайских ресторанах. А оплата производится зачастую не через рубли, а по платежной системе крупнейшей китайской соцсети WeChat. Китайские туристы, равно как и российские, предпочитают не брать с собой в поездки крупные суммы денег, к тому же для них оплата по WeChat давно вошла в обиход. Еще одно преимущество такой схемы — не теряются деньги на конвертации юаня в рубли. Таким образом, средства остаются в рамках китайской экономики, а не российской. Один только Петербург, по оценке местного комитета по развитию туризма, ежегодно теряет свыше 1 млрд рублей. Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, монополизация доходов от тургрупп из КНР ее бизнесом вызывает глубокую озабоченность в нижней палате парламента. — Все юани граждан КНР, приезжающих к нам, остаются у китайских рестораторов, туроператоров и перевозчиков. Нам нужно сделать так, чтобы доходы от туризма шли в российскую экономику, а не китайскую или любую другую, — подчеркнул политик. — Что рассказывает китайскому туристу китайский же гид в Москве или Санкт-Петербурге, не знает никто. К улучшению качества туристических услуг, предоставляемых в России, также должно привести принятие закона об аккредитации экскурсоводов, работу над которым будет вести профильный комитет Госдумы. Законопроект был внесен на рассмотрение в парламент депутатами заксобрания Петербурга во главе с Алексеем Макаровым в июне этого года, однако пока не успел пройти ни одного чтения в Госдуме. Основное положение документа — для работы гидом обязательным станет наличие гражданства РФ. Сейчас китайские фирмы привозят организованные группы из КНР с уже включенным в общий пакет тура экскурсоводом. Почти всегда гиды — граждане Китая, и никакого контроля со стороны органов РФ о том, что говорится на экскурсии, нет. Бороться с этим призвана еще одна мера, которую предполагает закон, — для трудоустройства экскурсоводы будут сдавать профильный экзамен. Для этого будет разработан единый стандарт экскурсий для всей РФ. В случае его нарушения с гида или турфирмы взыщут штраф в размере от 20 до 100 тыс. рублей. Это поможет избавиться от фальсификаций истории и существенно повысит качество услуг в отрасли, уверены депутаты петербургского заксобрания. Многие гиды из Северной столицы, работающие с китайцами, жалуются, что их коллеги из Поднебесной нередко рассказывают небылицы. Например, страшный потоп 1777 года китайцы преподносят как историю успеха: якобы на гранитные берега города выбросило тонны янтаря и жители только обогатились. Все средства хороши Китай поддерживает инициативу Москвы на данном направлении очень простой формулировкой — на российской территории всё должно быть по российскому законодательству. Об этом «Известиям» заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. При этом он признал, что «некоторые нехорошие вещи» в сфере китайского туризма действительно есть. — Есть такие частные предприятия, где впереди работают русские, а позади — владельцы китайцы. Если цена путешествия в Россию дешевле, чем авиабилеты (из Китая в РФ), — это уже ненормально, — выразил свое недовольство дипломат. — Нам надо вместе навести порядок, разработать единый стандарт для обслуживания наших туристов. Он полагает, что в России многие экскурсоводы прекрасно говорят по-китайски, поэтому проблем с гидами у групп из КНР возникнуть не должно. Позицию Госдумы разделяют и эксперты в отрасли. В Ассоциации туристических операторов РФ (АТОР) «Известиям» заявили, что появление законопроекта крайне неоднозначно и может вызвать негативную реакцию на рынке, однако определенные меры необходимы. — Появление этого законопроекта вполне объяснимо в сложившейся непростой ситуации. Китайские туристы действительно пользуются услугами «своих» — едят в китайских ресторанах, ходят со своими гидами. Однако те же рестораны чаще всего действуют в нашей стране как российские юрлица, то есть они не нарушают законодательство РФ. Это всё нюансы, которые надо прорабатывать, — заявила «Известиям» глава АТОР Майя Ломидзе. — Есть вопросы к тем, кто работает в качестве гидов и сопровождающих групп из КНР, что они говорят туристам и на каких основаниях — это надо урегулировать. Глава АТОР также отметила: китайский рынок — один из самых динамично растущих во всем мире, в том числе и в России. Однако важно действовать аккуратно и в рамках существующего законодательства — велик шанс спугнуть китайцев. — Вместо дискриминации по рынку нужна защита российского производителя туристических услуг — то есть нужно поменять формулировку. Нам нужно самим анализировать китайский рынок и думать, кого оттуда привлекать, из каких регионов, что ещё интересно китайцам, кроме столиц и сувениров из янтаря, — подчеркнула Майя Ломидзе. Между РФ и КНР с 2000 года действует соглашение о безвизовом въезде для организованных тургрупп численностью от пяти до 50 человек. И дополнительно прописано, какие китайские фирмы аккредитованы для въезда в Россию — они внесены в реестр Ростуризма. Однако расследование РБК показало, что нередко компании из этого списка перепродают своих клиентов третьим фирмам. Поэтому закон о гидах кажется одним из наиболее действенных способов для борьбы с «серым» туризмом. Хотя отсюда вытекает еще несколько проблем, главная из которых — отсутствие в России такого количества специалистов со знанием китайского, причем различных его диалектов. Сами жители Поднебесной, которые могут позволить себе поездки за рубеж, — это в основном люди старше 40–45 лет — в большинстве своем не владеют иностранными языками. Несмотря на появление в российских аэропортах и многих столичных кафе табло на китайском, граждане КНР всё равно продолжают считать Россию опасной для путешествия в одиночку и без знания языка. Помимо этого серьезно улучшить ситуацию могло бы введение безвизового режима для граждан КНР — действующее послабление лишь для организованных групп вынуждает китайцев обращаться в турфирмы. Москва и Пекин ведут переговоры о введении безвизового режима с конца 1990-х годов, однако пока существенных успехов, несмотря на близкие отношения двух стран, на этом направлении добиться не удается. Пока произошли только «косметические» послабления — в июне этого года на сайте правительства РФ было опубликовано постановление об увеличении сроков пребывания организованных групп из КНР с 15 до 21 дня. Вдобавок уменьшается минимальный размер тургруппы — теперь вместо требуемых пяти человек будет достаточно и трех. Примечательно, что с соседней Белоруссией с прошлого года у Китая действует безвизовый режим. Пока же хоть как-то заработать на потоках туристов из Китая позволяет туристический сбор. Например, в Санкт-Петербурге он составляет 100 руб./сутки. По оценке губернатора города Александра Беглова, бюджет Северной столицы может получать за счет этого около 3–3,5 млрд рублей в год. Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог". Газета "Золотой Рог", Владивосток.

