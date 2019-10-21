Во Владивостоке скоро может не остаться китайских туристов

Однако весомые суммы на китайском направлении РФ ежегодно теряет из-за «серого» туризма — огромное количество граждан Поднебесной приезжает в Россию через турфирмы КНР со своими экскурсоводами, посещает лишь китайские магазины или заведения, конечными выгодоприобретателями которых значатся граждане КНР. Обедают такие туристы почти всегда только в китайских ресторанах. А оплата производится зачастую не через рубли, а по платежной системе крупнейшей китайской соцсети WeChat. Китайские туристы, равно как и российские, предпочитают не брать с собой в поездки крупные суммы денег, к тому же для них оплата по WeChat давно вошла в обиход. Еще одно преимущество такой схемы — не теряются деньги на конвертации юаня в рубли.