Количество льготных пассажироперевозок с Дальнего Востока удвоится

Количество льготных пассажироперевозок с Дальнего Востока удвоится

Сегодня, 14:47
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Photo: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
На льготные авиабилеты правительство выделило еще 5 млрд рублей
Правительство РФ направляет Росавиации дополнительно 5 миллиардов рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Соответствующее решение принято на заседании кабмина в 21 января.

В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей региона. «Теперь благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек, — сказал Мишустин. — Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится».

Как подчеркнул глава кабмина на заседании, цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей.

В перечень субсидируемых направлений войдет 21 наиболее востребованный маршрут с территории Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. В частности, это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Повышение доступности авиаперевозок имеет большое социальное значение для жителей Дальнего Востока. Не менее важно, чтобы авиакомпании позаботились о сервисе и граждане, желающие приобрести авиабилеты по льготным тарифам, смогли сделать это быстро и в комфортных условиях», — подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Приморье
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