Вице-премьер Виктория Абрамченко положительно отметила модернизацию портов Находки

— Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что кардинально ситуация изменилась лишь в морских портах Находки, где с 2018 в условиях непрерывного контроля и в рамках соглашений о взаимодействии хозяйствующими субъектами принимались меры по модернизации систем экологической безопасности. Положительно оценки заслуживает внедренная стивидорными компаниями практика оборудования производственных площадок камерами видеонаблюдения для контроля использования систем пылеподавления и технологических процессов погрузки угля, а также автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух на производственных площадках и на границах санитарно-защитных зон, — сообщила Виктория Абрамченко.