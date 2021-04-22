Европротокол как спасение

Введение в России практики европротокола стало спасением для многих автовладельцев. Европротокол экономит время и позволяет проще решить вопросы участникам ДТП. Об этом газете «Золотой Рог» рассказал Алексей Бергрин, Управляющий ОО «Хабаровск» РГС Банка.

Как оформить ДТП самостоятельно За 2020 год в России произошло 145 073 дорожно-транспортных происшествий. Службы ГАИ наверняка не справились бы, если нужно было бы выезжать на каждое из них. Автолюбителям, в свою очередь, вызывать инспекторов даже по самому незначительному ДТП — головная боль. Хотя еще не так давно ситуация обстояла абсолютно иным образом: оформить ДТП можно было только при личном участии сотрудников ГАИ, ожидание которых часто достигало нескольких часов и более. Разрешил проблему европротокол, введенный в 2009 году. Европейская и российская практика Практика оформления упрощенного протокола была перенята с европейских стран, которые успешно применяли ее на протяжении многих лет. Например, во Франции и Бельгии оформить ДТП без вызова ГАИ можно было начиная с 1972 года. Правда, на отработку системы понадобилось время и широкую популярность упрощенная процедура оформления обрела спустя несколько лет. Ту же ситуацию мы наблюдали и в России: европротокол не сразу стал востребованным среди автовладельцев. Причина кроется в том, что для его оформления лимит ущерба при аварии в денежном выражении не должен был превышать 25 тысяч рублей. Такая сумма не способна была компенсировать расходы на ремонт после более-менее серьезного ДТП. Поэтому в 2014 году лимит был повышен до 50 тысяч рублей, а в 2018 — до 100 тысяч. При этом лимит страхового возмещения сегодня может быть увеличен до 400 тысяч, если у водителей нет разногласий по поводу вины или обстоятельств ДТП и они сделают фотофиксацию через приложение «Помощник ОСАГО» или «ДТП Европротокол». К тому же в 2015 году в ПДД четко прописали процедуру применения европротокола, доходчиво разъяснив водителям, как правильно заполнять бланки. Сейчас в стране системой «европротокол» регулируется порядка 25% страховых случаев (аварий). Условия оформления европротокола Итак, для того чтобы оформить страховой случай по европротоколу, должен быть соблюден ряд условий. Кроме ограничения лимита ущерба от аварии, это количество участников аварии (не более двух автомобилей), отсутствие физических травм у участников и наличие полисов ОСАГО у обеих сторон или «Зеленой карты» у одного из водителей, если он иностранный гражданин. Если перечисленные условия совпадают с вашей ситуацией, можно смело приступать к оформлению. Процедура оформления Для начала примите меры по сохранению следов аварии, организуйте объезд и зафиксируйте положение транспортных средств по отношению друг к другу, следы и предметы, относящиеся к происшествию, используя в том числе фото- и видеосъемку. При съемке постарайтесь, чтобы в кадр попали не только сами поврежденные автомобили с номерами, но и место, где произошла авария. Когда делаете видеозапись, проговаривайте все происходящее. Далее можно убрать авто с проезжей части (при несоблюдении рискуете получить штраф в тысячу рублей) и приступить к оформлению европротокола. Если есть свидетели, можно попросить их дать письменные показания и свои контакты. Это поможет вам в решении вопросов со страховой компанией и обезопасит, если второй участник все-таки решит «повоевать». И при оформлении европротокола проверьте, вписан ли виновник инцидента в полис ОСАГО автомобиля, который участвовал в ДТП, или же эта страховка является открытой. Чтобы оформить аварию по европротоколу, водителям нужно заполнить единственный документ — извещение о ДТП. Его можно заполнить в бумажном виде или в специально созданном мобильном приложении. Бумажный протокол выдают страховые компании при покупке полиса ОСАГО. Если ни у вас, ни у второго водителя бланка не оказалось, одолжите его у любого водителя, проезжающего мимо. Заполнять следует шариковой ручкой, фломастер или карандаш не подойдут. Для оформления электронного европротокола существуют два приложения: «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Использовать «Помощник ОСАГО» можно в случае, если у водителей отсутствуют разногласия относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений автомобилей, владельцы транспортных средств — физические лица и авторизованные пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Если же участники аварии не могут договориться, кто прав, а кто виноват, но и ждать инспектора не хотят, то европротокол обязательно оформляется и на бумажном бланке, выдаваемым страховой, и в приложении, но уже «ДТП Европротокол». Далее решение остается за страховой компанией. Если виновный так и не будет установлен, то страховая выплата будет поделена пополам между участниками. В течение пяти дней обратитесь в свою страховую компанию для передачи своего экземпляра европротокола, а также подайте заявление на выплату ущерба и предоставьте необходимые документы. Если вы не можете доехать до страховой, то, отправляя документы почтой с уведомлением о вручении, не забудьте отметить на втором экземпляре дату отправления и поставить штамп. Если вы составили электронное извещение, то страховщик самостоятельно заберет его из единой системы обязательного страхования. Для этого сообщите страховщику о страховом событии. Есть и другие советы при оформлении европоротокола: Если от пострадавшего за выплатой будет обращаться другое лицо, то необходимо оформить на него доверенность.

Вы вправе выбрать, в каком виде вам будут возмещать ущерб: ремонт автомобиля, наличные деньги или перевод суммы на счет (предоставьте номер счета).

Процедура возмещения ущерба занимает от одного до двух месяцев, двадцать дней уходит на рассмотрение документов и определение размера выплаты.

Страховая компания может потребовать предоставить оба авто для экспертизы, поэтому в течение 15 рабочих дней после ДТП запрещено делать даже косметический ремонт авто.

Если по данным экспертизы сумма ущерба пострадавшего превысила 400 тысяч рублей, то он вправе подать в суд на виновника аварии для покрытия недостающей суммы. Следуйте нашей инструкции и будьте осторожны на дорогах.

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