Гастрофестиваль в Приморье продлится до осени

Гастрономический фестиваль под открытым небом VLADIFOODSTREET в этом году начнется летом и продлится до осени. У приморских компаний еще есть возможность принять в нем участие — прием заявок продлен до 30 апреля.

Как сообщается на сайте правительства Приморья, к участию приглашают приморские компании, готовые представить гастрономический проект в одной из нескольких видов кухонь — азиатская, американская, итальянская, мексиканская, ближневосточная, японская, индийская, русская, морепродукты, напитки и сладости. Победители смогут разместиться в одном из шести специально оборудованных домиков на пешеходной части улицы Адмирала Фокина. Потенциальные участники должны указать в заявке юридические данные компании и прикрепить презентацию проекта. Предлагаемые стенд и меню будут учитываться экспертной комиссией при определении участников фестиваля. Платить за домики не придется, однако есть организационный взнос на уборку и охрану территории и на другие хозяйственные расходы. Дополнительную информацию и полные правила участия можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Организатором мероприятия является центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморского края и Союза «Приморская торгово-промышленная палата». В 2020 году прошло пять фестивалей под брендом «Сделано в Приморье». Проект проводится в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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