Подключение онлайн и миллионы на модернизацию: присоединение к электросетям в Артёме стало максимально доступным

Подключение онлайн и миллионы на модернизацию: присоединение к электросетям в Артёме стало максимально доступным
Подключение онлайн и миллионы на модернизацию: присоединение к электросетям в Артёме стало максимально доступным
Вчера, 18:17РынкиФото: pixabay.com
Присоединение к электросетям в Артёме стало проще и доступнее для потребителей. В Артёмовской электросетевой компании (АЭСК) получить доступ к электричеству теперь можно онлайн, не выходя из дома.

Присоединение онлайн

Для того, чтобы присоединиться к сетям онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте АЭСК в интернете. После, в личном кабинете, пользователю следует приложить необходимые документы и направить заявку. Договор, технические условия и счёт на оплату в течение десяти дней поступят также в личный кабинет. После оплаты и выполнения предусмотренных техническими условиями мероприятий, сетевая компания сразу же приступает к фактическому присоединению заявителя.

При желании можно обратиться и в офис АЭСК лично. Документы принимают в формате «единого окна». Все бумаги можно сдать одному специалисту, который распределит их необходимым образом, а также проконсультирует по имеющимся вопросам.

«Артемовская электросетевая компания предпринимает все возможные меры по упрощению процедуры подачи заявок и получения договоров технологического присоединения», — отметили в АЭСК.

Пользователи уже успели оценить оперативность и удобство процедуры присоединения к электросетям в Артёмовской электросетевой компании.

«Подключил земельный участок, на котором собираюсь строить дом. Не ожидал, что так быстро вопрос решится. Раньше было всё намного сложнее. А сейчас отправил пакет документов, на удивление оперативно всё сделали», — рассказал частный потребитель Константин Зинков.

Сотрудничество с АЭСК — комфортно и для бизнеса.

«Еще не вышли на договор, отправили пакет документов, ждём. Но привлекло то, что все взаимодействия с компанией можно производить онлайн, через личный кабинет, не надо никуда ходить, носить бумаги, тратить время. И при подключении, и в дальнейшем», — рассказали в офисе индивидуального предпринимателя Ларисы Охрименко.

Миллионы на модернизацию

В АЭСК работают не только над совершенствованием процесса присоединения к сетям, но и контролируют состояние самого электросетевого комплекса. Компания занимается обслуживаем объектов электросетевого хозяйства с 2016-го года. Тогда специалисты установили, что 95% оборудования находится в состоянии морального и технического износа — большую часть объектов изготовили в 1939–1978 годах.

«Фактические потери при передаче электроэнергии через объекты электросетевого хозяйства в зимнее время доходили до 30 — 35% от объема электроэнергии, полученной в сеть», — подчеркнули в компании.

В 2016-м году сетевая организация разработала долгосрочную инвестиционную программу на 2017–2021 года, которая включала в себя реконструкцию электросетей по всему Артёмовскому городскому округу. Объём инвестиций АЭСК в модернизацию составил порядка 200 миллионов рублей. Уже к концу 2021 года все объекты будут завершены и начнут работать на полную мощность.

Сейчас в компании работают над новой инвестиционной программой до 2026 года, в рамках которой в развитие электросетей и реконструкцию оборудования вложат около 240 миллионов рублей. Основная цель новой программы — восстановление сетей 0,23кВ в линии 0,4кВ в частном секторе Артёмовского городского округа.

«Параллельно с такими работами предусмотрены работы по реконструкции сетей 6 кВ с заменой кабельно-проводниковой продукции на максимальное сечение для пропуска дополнительной мощности и строительство новых понижающих подстанций 0,4/6 кВ в центрах нагрузок. Указанные мероприятия предусмотрены ростом количества технологических присоединений к объектам электрических сетей и необходимостью повышения надежности электроснабжения», — рассказали в АЭСК.

Ещё один заметный проект сетевой компании — строительство распределительной подстанции с уровнем напряжения 20кВ. Возведение нового объекта позволит оптимизировать электроснабжение центрального района Артёмовского городского округа, а также благодаря этому в перспективе удастся снизить потери в магистральных сетях и присоединить к питанию социально значимые объекты — школы, детские сады, больницы.

На данный момент АЭСК работает над строительством шести ЛЭП 10 кВ от ПС «Аэропорт», а также распределительной подстанции 10/6 кВ в районе улицы Концевая. Её мощность составит 12,3 мВт. Работы на объекте завершат уже в конце этого года.

«Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит частично разгрузить существующие линии электропередач, повысить оперативность переключений в случае возникновения аварийных ситуаций. Целью данного проекта является обеспечение населения АГО качественным и надежным электроснабжением», — подчеркнули в компании.

И в заключение…

Цифровизация услуг по присоединению к электросетям также ведётся в Хабаровске, Находкинском и Дальнереченском городских округах. Сетевые организации, входящие в группу компаний совместно с ООО «АЭСК», одними из первых внедрили онлайн-услуги на своих территориях.

Главная цель этой работы — организация бесперебойной подачи электричества в дома и квартиры тысяч приморцев, поддержка функционирования десятков предприятий и социальных учреждений в Приморье и Хабаровском крае, которые являются абонентами сетевых организаций, входящих в состав группы компаний.

Сюжеты:
ЭнергетикаПриморьеПриморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесэлектроэнергиястроительстворынкиэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы