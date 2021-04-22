Туристический кэшбэк позволит развивать инфраструктуру Приморья

Это одна из наиболее эффективных мер стимулирования внутренних турпоездок по России, в том числе в Приморский край — губернатор

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам оглашения Президентом России Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию отметил, что регион приветствует решение президента продлить программу туристического кэшбэка. Так, в Послании Путин озвучил решение продлить как минимум до конца года программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Днем ранее аналогичное предложение, сформированное на основе пожеланий регионов, Олег Кожемяко представил на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». По мнению губернатора, это одна из наиболее эффективных мер стимулирования внутренних турпоездок по России, в том числе в Приморский край. Ранее комиссия попросила все субъекты Федерации предоставить свои предложения по мерам поддержки туристической отрасли. В результате анализа поступивших предложений определены наиболее перспективные направления приложения усилий. «Меры поддержки туризма, в первую очередь, должны быть направлены на человека, на российского туриста. Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом – туристический кэшбэк. Этой программой воспользовались 350 тысяч россиян, а динамика спроса третьего этапа, стартовавшего в марте, превышает прошлогодние показатели в два с половиной раза. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», – подчеркнул глава региона. Кроме того, с учетом пожеланий большинства регионов, предлагается развивать систему грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, а также разработать порядок финансирования либо компенсации части затрат на создание объектов инженерной и транспортной туристской инфраструктуры по примеру программы стимулирования программы кредитования жилищного строительства «Стимул». «Эта программа пользуется большой популярностью, она понятна. Такая практика у Минстроя наработана, можно взять готовый продукт и перенести его на наше направление», – предложил Губернатор Приморья. В качестве кардинальных мер поддержки туристической отрасли Олег Кожемяко считает возможным рассмотреть предложения по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость сроком до 10 лет для предприятий отрасли, работающих в перспективных, но не «раскрученных» у российского массового туриста регионах. Дополнительной мерой поддержки может стать установление режима территорий опережающего развития для таких субъектов. Это хороший механизм для того, чтобы увеличить турпоток в Приморье. Многие дальневосточники выбирают наш регион местом отдыха. Но пока у нас еще не совсем совершенная инфраструктура, нет дорог к популярным местам в Хасанском районе, Находкинском городском округе, в целом по побережью. Предложенный Президентом механизм позволит развивать туристические базы и соответствующую инфраструктуру», — прокомментировал Послание Губернатор. Глава Приморья также подчеркнул, что решения Владимира Путина дадут значительный стимул развитию внутреннего туризма, что очень актуально в сложившейся обстановке. «Необходимо вводить налоговые льготы для туристической отрасли, особенно по развивающимся регионам. В силу короткого турсезона и большой долговой нагрузки на инвестора нужно использовать инфраструктурную поддержку для туристических направлений. Решения, озвученные Президентом, вселяют уверенность, что Правительство РФ подготовит широкий комплекс мер по развитию туризма, в том числе, которые накануне обсуждались на комиссии Госсовета», — отметил Олег Кожемяко.

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