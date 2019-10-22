Гречка опять рванула в цене

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции. Дмитрий Восториков, исполнительный директор «Руспродсоюза», куда входят крупные производители круп, в свою очередь, сообщил о росте оптовых цен на фасованную гречку на 5–30%.