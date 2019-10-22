Гречка опять рванула в цене

Гречка опять рванула в цене

22 октября 2019, 17:09
Рынки
Любителям этого вида крупы лучше поторопиться в магазин

Любителям этого вида крупы лучше поторопиться в магазин

По данным ретейлеров, речь идет о подорожании оптовых поставок на 5–50%, чего не происходило в последние несколько лет. В результате стоимость продукции в рознице после Нового года может вырасти на 5–10%.

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

По данным представителей «Ашана» и Ленты», соответствующие запросы о росте на 20–25% начали поступать с сентября. В «Ашане» добавили, что такое происходит впервые с 2017 года.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции. Дмитрий Восториков, исполнительный директор «Руспродсоюза», куда входят крупные производители круп, в свою очередь, сообщил о росте оптовых цен на фасованную гречку на 5–30%.

Директор торговой компании агрохолдинга «АФГ Националь» «Ангстрем Трейдинг» Леонид Васильев пояснил изданию, что цены увеличиваются из-за роста стоимости поставок сырья, который начался с конца июля. В результате, по его словам, к октябрю гречневая крупа подорожала в два раза, гречиха — в три раза. Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко назвал сложившийся уровень цен на гречиху «нездорово высоким».

При этом, пишут «Ведомости», розничная цена на гречку с начала года выросла несильно — на 6,4% в сентябре по сравнению с январем (до 51 руб. за 1 кг). Однако, сообщил газете сотрудник крупного ретейлера, при оптовом повышении цен стоимость продукции в рознице после Нового года вырастет на 5–10%.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил газете, что стоимость гречки — это «вечные качели», когда аграрии расширяют посевы при росте цены и наоборот. Он предположил, что на следующий год возможно новое расширение площади посевов.

По итогам 2018 года, согласно подсчетам Росстата, гречневая крупа оказалась лидером среди товаров, цены на которые снизились больше всего — на 15,8% в годовом выражении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
ЭкономикаВ России
цены на газрынок ценных бумагцены на нефтьцена на нефтьцена отсеченияценаценыцены на бензининфляцияснижение ценцены на битумцены на топливолиберализация цендинамика ценцены на железнодорожные перевозкипрогноз цен на нефтьсреднегодовая цена на нефтьцена на газцены на нефть прогнозрост ценуровень ценконъюнктура ценцены нефтьКакие факторы влияют на цену аттестации рабочих месмагазинспотовые ценыцена газацена на российский газцены на бензин Россияцены на ДТцены на драгоценные металлыцены на бензининфляциясоглашение о стабилизации цен на топливорост ценПустые полки в магазинахгречка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы