Гречка опять рванула в цене

Любителям этого вида крупы лучше поторопиться в магазин По данным ретейлеров, речь идет о подорожании оптовых поставок на 5–50%, чего не происходило в последние несколько лет. В результате стоимость продукции в рознице после Нового года может вырасти на 5–10%. Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров. По данным представителей «Ашана» и Ленты», соответствующие запросы о росте на 20–25% начали поступать с сентября. В «Ашане» добавили, что такое происходит впервые с 2017 года. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции. Дмитрий Восториков, исполнительный директор «Руспродсоюза», куда входят крупные производители круп, в свою очередь, сообщил о росте оптовых цен на фасованную гречку на 5–30%. Директор торговой компании агрохолдинга «АФГ Националь» «Ангстрем Трейдинг» Леонид Васильев пояснил изданию, что цены увеличиваются из-за роста стоимости поставок сырья, который начался с конца июля. В результате, по его словам, к октябрю гречневая крупа подорожала в два раза, гречиха — в три раза. Гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко назвал сложившийся уровень цен на гречиху «нездорово высоким». При этом, пишут «Ведомости», розничная цена на гречку с начала года выросла несильно — на 6,4% в сентябре по сравнению с январем (до 51 руб. за 1 кг). Однако, сообщил газете сотрудник крупного ретейлера, при оптовом повышении цен стоимость продукции в рознице после Нового года вырастет на 5–10%. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил газете, что стоимость гречки — это «вечные качели», когда аграрии расширяют посевы при росте цены и наоборот. Он предположил, что на следующий год возможно новое расширение площади посевов. По итогам 2018 года, согласно подсчетам Росстата, гречневая крупа оказалась лидером среди товаров, цены на которые снизились больше всего — на 15,8% в годовом выражении. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

