Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке

Нарушения обнаружены на 10 из 37 местных предприятий, сообщает телеканал "Россия 24". На некоторых из них меняли название дорогостоящего продукта. Например, указывали икру горбуши вместо икры кеты. Или прибавляли объем продукции без оформления производственных сертификатов.