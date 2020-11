Вскрыты вопиющие факты нарушений производства красной икры на Дальнем Востоке

Россельхознадзор срочно проверяет заводы Приморского края и Сахалина

Россельхознадзор срочно проверяет заводы Приморского края и Сахалина Производители икры вносят ложную информацию об объемах, дате выработки и сроках хранения продукта. Сотрудники Россельхознадзора проверяют заводы Приморского края и Сахалина. Нарушения обнаружены на 10 из 37 местных предприятий, сообщает телеканал "Россия 24". На некоторых из них меняли название дорогостоящего продукта. Например, указывали икру горбуши вместо икры кеты. Или прибавляли объем продукции без оформления производственных сертификатов. Так, на одном предприятии увеличили объем зернистой икры с 17 до одной тысячи кг. На другом - фактически произвели икру из сырья неизвестного происхождения. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter