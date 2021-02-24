Жители Владивостока смогли приобрести два ноутбука за пару тысяч рублей

Вместо ста тысяч заплатить всего две с небольшим — из-за ошибки системы на сайте одного из магазинов цифровой техники владивостокцы смогли приобрести два дорогостоящих ноутбука по цене премиального коврика для мыши. Однако сейчас компания отказывается выдать покупки, предлагая промокод на покупку другого товара.

Сбой в работе сайта всероссийской сети цифровых магазинов позволил двоим жителям Владивостока приобрести дорогостоящие ноутбуки по смешной цене. Так, модель, которая стоит 49,5 тысяч рублей, можно было купить за 680 рублей. «Мне написал мой друг, просил проверить, реально ли такие цены? Я посмотрел и удивился. Стал заказывать, без фанатизма. Оформил два ноутбука. Скинул друзьям ссылки. Но они уже не успели заказать: буквально через 15 минут товаров не было в наличии, а цены были все те же. В итоге сегодня мне и моим друзьям позвонили из магазина и сообщили, что товаров нет в наличии и это был сбой. Взамен моих ноутбуков пытались выдать какой-то промокод со скидкой на покупку другого товара, но я отказался», — рассказал Виктор Ведров. Во время сбоя он смог приобрести два ноутбука: Acer и HP Omen. Один из них стоил всего 520 рублей, а другой 1590. Общая сумма покупки составила 2110 рублей. Виктор Ведров даже оплатил заказ, и сайт прислал ему чек на товар. Покупатель оплатил заказ, и сайт прислал ему чек на товар Фото: скриншот «Моя позиция сейчас — обратиться в Роспотребнадзор с жалобой, так как я хочу получить свой товар, который заказал и оплатил. Мне не нужно возвращать деньги и предлагать промокод. По закону — я прав», — подчеркнул Виктор Ведров. Как сообщает Роспотребнадзор Приморского края, продавец должен продать товар по той цене, которая указана на ценнике. «Пункт 1 статьи 10 закона „О защите прав потребителей“ гласит: „изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора“. Пункт 2 той же статьи дополняет, что цена товара в рублях является неотъемлемой частью этой информации. В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие как оферта, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая в этой оферте указана», — рассказали в ведомстве. Мария ПШЕНИЧНАЯ-КУЦЕНКО. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 7.

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