«Россети» готовят подстанции Приморья к зиме

«Россети» готовят подстанции Приморья к зиме
«Россети» готовят подстанции Приморья к зиме
Сегодня, 12:46РынкиФото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Россети ФСК ЕЭС» начала капитальный ремонт коммутационного оборудования на объектах энергоснабжения Дальневосточного региона.

Всего будет обновлено 139 выключателей разного класса напряжения на 30 подстанциях в Приморье, Республике Саха (Якутия), Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае.

«Работы проводятся в рамках подготовки магистрального сетевого комплекса к зимнему максимуму нагрузок», — говорится в сообщении компании.

Специалисты рассказали, что выключатели являются элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт этих выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварий.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
электричествоэлектроэнергияремонтэнергетика
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы