Дикая, но безумно вкусная

Шеф-повар ресторана «Огонёк» дал хозяйкам ценные рекомендации и поделился секретами приготовления закусок из дикой белой рыбы. Оказывается, вопреки сложившимся о минтае стереотипам, блюда из него могут составлять не только повседневный рацион, но и стать изысканными украшениями праздничного стола. Помимо профитролей с паштетом и крокетов, минтай может послужить основой для нежного рыбного суфле, салатов и множества других блюд.