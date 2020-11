Дикая, но безумно вкусная

Новогодний минтай от Русской Рыбопромышленной компании заходит в дома приморских жителей

Новогодний минтай от Русской Рыбопромышленной компании заходит в дома приморских жителей В ТЦ Калина Молл ООО «Русская Рыбопромышленная компания» презентовала праздничное меню из минтая. В минувшее воскресенье, 22 декабря, на территории гипермаркета торгового центра «Калина Молл» прошел семплинг новогодних блюд из дикой белой рыбы РРПК, приготовленных шеф-поваром ресторана «Огонёк» Евгением БЕРЕЗНЮКОМ. В предпраздничное меню от РРПК вошли такие необычные блюда, как профитроли с рыбным паштетом и крокеты из минтая. Гастрономическое мероприятие привлекло немало желающих оценить интересные закуски из привычной всем, но заигравшей «в новом свете» рыбы. Многие участники дегустации отметили нежный, легкий вкус приготовленных из минтая новогодних блюд. Шеф-повар ресторана «Огонёк» дал хозяйкам ценные рекомендации и поделился секретами приготовления закусок из дикой белой рыбы. Оказывается, вопреки сложившимся о минтае стереотипам, блюда из него могут составлять не только повседневный рацион, но и стать изысканными украшениями праздничного стола. Помимо профитролей с паштетом и крокетов, минтай может послужить основой для нежного рыбного суфле, салатов и множества других блюд. Также в ходе мероприятия все желающие могли выиграть продукцию РРПК, ответив на вопросы тематической викторины. Продукция торговой марки Nordeco производится прямо в море на судах компании РРПК. Рыба проходит однократную заморозку без дефростации в процессе переработки, что обеспечивает сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая. Покупателям предложено порционное филе минтая (плитки по 100 грамм в 400-граммовой упаковке), килограммовое филе минтая в индивидуальной упаковке, а также фарш и рыбные палочки. Приобрести продукцию Nordeco можно в магазинах «Самбери». Юрий РОГОВ. Фото Евгении ПРИЙМАК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

