Богатые россияне стали облетать стороной Владивосток

В рейтинг городов, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip. По данным сервиса для планирования путешествий, в то время как средняя цена на авиабилеты по России снижалась, стоимость перелета в бизнес-классе за год, наоборот, выросла — с 38 200 рублей в 2019-м до 39 400 рублей. Однако по ряду популярных направлений, например, в Сочи и Тюмень, проездные документы подешевели. Больше всего авиабилетов бизнес-класса (34 процента) было приобретено в Москву. Стоимость перелета в среднем составила 41 500 рублей, что на пять процентов выше, чем в 2019-м. На втором месте — Санкт-Петербург, куда отправлялись девять процентов всех путешественников, летающих бизнес-классом. Доля немного выросла по сравнению с предыдущим годом, а вот средняя цена перелета, наоборот, снизилась на три процента — до 29 700 рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи: в южный город тоже летали чуть чаще. Авиабилет стоил в среднем 37 600 рублей, что на семь процентов ниже, чем в 2019 году. Кроме того, в десятку направлений, наиболее популярных у путешественников, выбирающих бизнес-класс, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Хабаровск, Тюмень, Салехард, Мурманск и Краснодар. А вот Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019-м году входили в десятку направлений, исчезли из списка.

