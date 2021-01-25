Богатые россияне стали облетать стороной Владивосток

На втором месте — Санкт-Петербург, куда отправлялись девять процентов всех путешественников, летающих бизнес-классом. Доля немного выросла по сравнению с предыдущим годом, а вот средняя цена перелета, наоборот, снизилась на три процента — до 29 700 рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи: в южный город тоже летали чуть чаще. Авиабилет стоил в среднем 37 600 рублей, что на семь процентов ниже, чем в 2019 году.