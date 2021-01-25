Богатые россияне стали облетать стороной Владивосток

Богатые россияне стали облетать стороной Владивосток

Сегодня, 12:59
Рынки
Photo: ИК "Золотой Рог"
Куда россияне чаще всего летали бизнес-классом
В рейтинг городов, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip. По данным сервиса для планирования путешествий, в то время как средняя цена на авиабилеты по России снижалась, стоимость перелета в бизнес-классе за год, наоборот, выросла — с 38 200 рублей в 2019-м до 39 400 рублей. Однако по ряду популярных направлений, например, в Сочи и Тюмень, проездные документы подешевели.

Больше всего авиабилетов бизнес-класса (34 процента) было приобретено в Москву. Стоимость перелета в среднем составила 41 500 рублей, что на пять процентов выше, чем в 2019-м.

На втором месте — Санкт-Петербург, куда отправлялись девять процентов всех путешественников, летающих бизнес-классом. Доля немного выросла по сравнению с предыдущим годом, а вот средняя цена перелета, наоборот, снизилась на три процента — до 29 700 рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи: в южный город тоже летали чуть чаще. Авиабилет стоил в среднем 37 600 рублей, что на семь процентов ниже, чем в 2019 году.

Кроме того, в десятку направлений, наиболее популярных у путешественников, выбирающих бизнес-класс, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Хабаровск, Тюмень, Салехард, Мурманск и Краснодар.

А вот Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019-м году входили в десятку направлений, исчезли из списка.

Stories:
Приморье
Related news:
ЭкономикаБизнесВладивостоктранспорт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы