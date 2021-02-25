Мелким торговцам дают зеленый свет

На совещании в Министерстве промышленности и торговли РФ в феврале 2021 года обсудили исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р о развитии малых форматов торговли.
Об этом сообщили газете «Золотой Рог» в Росконгрессе.
Отмечается, что в совещании приняли участие представители Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Росстата и других ведомств. По итогам совещания решено определить работу по исполнению распоряжения в регионах РФ как важнейшую на 2021 г.
Так, связи органам исполнительной власти рекомендовано расширить схемы размещения нестационарных торговых объектов, увеличить количество розничных рынков и ярмарочных площадок, мест размещения мобильных торговых объектов, а также мест для торговли продукцией собственного производства.
«Министерство промышленности и торговли выступает за баланс в структуре торговли. Мы — за развитие всех форматов, в особенности малых, на которые нацелены тысячи производителей — от крупных агрохолдингов до частных фермеров. Тем более что для многочисленных малых производителей и фермеров именно малый формат торговли, зачастую, является единственно возможным каналом сбыта продукции. Развитие малой торговли — это способ попадания разнообразной свежей фермерской продукции на прилавок и, в конечном итоге, к нам, покупателям. Государство однозначно заинтересовано в увеличении количества различных по формату торговых объектов — малых, средних, крупных. Чем больше разнообразных торговых объектов, чем больше операторов этих объектов, чем выше конкуренция, тем лучше и предпринимателям, и потребителям.
Ничто не мешает регионам принять решение о том, какими должны быть объекты малой торговли, предъявить требования к внешнему виду. И есть уже немало успешных примеров по стране, где малые торговые форматы — это и эстетично, и безопасно, и удобно и покупателю, и продавцу, и производителю, который реализует здесь свой товар», — рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Мониторинг исполнения распоряжений будут осуществлять общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Ассоциации малоформатной торговли.
Эксперты говорят о необходимости на законодательном уровне закрепить положения, позволяющие учитывать местную специфику малой торговли, соблюдение требований к размещению объектов и их внешнему виду. Законопроект уже разработан Правительством и внесен в Госдуму. «Принятие законопроекта будет способствовать развитию конкуренции, созданию комфортной и вариативной общественной среды, позволяющей гражданам делать выбор удобного способа приобретения товаров, в том числе подакцизных», — прокомментировал президент «Опоры России» Александр Калинин.