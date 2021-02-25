Мелким торговцам дают зеленый свет

«Министерство промышленности и торговли выступает за баланс в структуре торговли. Мы — за развитие всех форматов, в особенности малых, на которые нацелены тысячи производителей — от крупных агрохолдингов до частных фермеров. Тем более что для многочисленных малых производителей и фермеров именно малый формат торговли, зачастую, является единственно возможным каналом сбыта продукции. Развитие малой торговли — это способ попадания разнообразной свежей фермерской продукции на прилавок и, в конечном итоге, к нам, покупателям. Государство однозначно заинтересовано в увеличении количества различных по формату торговых объектов — малых, средних, крупных. Чем больше разнообразных торговых объектов, чем больше операторов этих объектов, чем выше конкуренция, тем лучше и предпринимателям, и потребителям.