Студентам-дальневосточникам предлагают работу и полный соцпакет

Студентам-дальневосточникам предлагают работу и полный соцпакет

Сегодня, 11:28РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"На Дальнем Востоке наиболее востребованы инженерные специальности
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике представило на своем сайте новую актуализированную базу вакансий, мест практик и стажировок для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Дальневосточного ФО.

В формировании новой редакции единой базы приняли участие 3457 работодателей из 10 субъектов ДФО. Обновленный справочник содержит 9643 вакансии и 573 предложения о стажировке для молодых специалистов, а также 237 мест для прохождения практики студентами организаций среднего профессионального и высшего образования. 2736 вакансий из представленных в базе принадлежат предприятиям из 9 приоритетных отраслей экономики ДФО.

Как сообщает АРЧК, из мест практик и стажировок для студентов и выпускников вузов и СПО на Дальнем Востоке наиболее востребованы инженерные специальности — таких вакансий в базе насчитывается 437, машинисты и водители — 527 вакансий, электромеханики — 410 вакансий, слесари, повара и сварщики. Кроме того, в ДФО остаётся высокой потребность во врачах и педагогах. Наиболее высокая заработная плата для молодых специалистов отмечается в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, здравоохранение, транспорт и логистика.

По словам заместителя гендиректора АРЧК Гасана Гасанбалаева, обновленная база содержит вакансии от 76 работодателей — партнеров АРЧК. В качестве мер поддержки предприятия предлагают соискателям дополнительное медицинское страхование, релокационный пакет для иногородних, обеспечение форменной одеждой, питание за счет предприятия, предоставляют жилье. «Мы видим заинтересованность компаний в молодых кадрах — они готовы принимать на работу без опыта, но с профильным образованием, то есть вчерашних выпускников. А стажировки и практики — это возможность увидеть жизнь предприятия изнутри, закрепить свои теоретические знания практическим опытом, проявить и зарекомендовать себя. Многие из компаний, указанных в базе, предлагают будущим специалистам оплату их практик», — акцентировал Гасан Гасанбалаев.

Отметим, что база доступна для скачивания и использования круглый год.

Сюжеты:
Кадровый вопросПриморье
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